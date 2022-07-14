14 июля
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Недвижимость

Многоэтажный дом в Барнауле достроят с опозданием в четыре года

Близится к завершению еще один барнаульский долгострой. Сроки завершения строительства многоэтажного дома № 52 на улице 80-й Гвардейской Дивизии вновь перенесены, но только до августа 2022 года.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов

Как сообщила «Банкфаксу» замглавы Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по региональному надзору в области долевого строительства Ольга Дерявская, строительные работы планируется завершить в августе 2022 года. Изначально планировалось, что это произойдет в июне.

«Там со стройматериалами была проблема. И на последней рабочей встрече застройщик переносит окончание строительных работ на август», — уточнила Ольга Дерявская.

По ее словам, все формальные процедуры соблюдены, так как правительство России в 2022 году в целях поддержки строительной отрасли автоматически продлило на год все разрешения на строительство.

Напомним, дом № 52 на 80 Гвардейской дивизии начали строить в мае 2017 года, а во втором квартале 2018-го его должны были заселить, как сказано в проектной декларации застройщика. Из этого же документа следует, что стоимость работ оценили в 57 млн рублей.

За это время застройщик заключил свыше 70 долевого строительства на общую сумму свыше 60 млн рублей.

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