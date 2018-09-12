В Барнауле дольщики намерены судиться из-за срыва сроков сдачи дома

Барнаульская компания «Дельта» серьезно затянула со строительством дома на Потоке. Ее дольщики начали бить тревогу и готовят иск в суд, сообщает телеканал « Катунь 24 ». В офисе застройщика altapress.ru заверили, что работа на площадке возобновиться в ближайшее время.

Дом на 80 Гвардейской дивизии начали строить в мае 2017 года, а во втором квартале 2018-го его должны были заселить, сказано в проектной декларации застройщика. Стоимость работ оценили в 57 млн рублей.

Из 70 квартир на данный момент продано 40, уточнили в офисе «Дельты». Все это студии площадью 21 кв. м с антресольным этажом — модное планировочное решение пришлось по вкусу покупателям. Продажи подтолкнула привлекательная цена 750 тыс. рублей (35,7 тыс. за кв. м) и уже одна построенная трехэтажка на П. Сухова, 83.

Около полугода назад работы на стройплощадке остановились на уровне первого этажа: последний фотоотчет о ходе работ на сайте застройщика датирован декабрем 2017 года. Это было связано с тем, что компании пришлось заново перезаключать договор аренды участка с администрацией Барнаула. Первый действовал до июня 2017 года и очевидно застройщик не успевал построить дом. На оформление документов ушло слишком много времени, но они подписаны, сказано в обновленной проектной декларации: с августа 2018-го на три года.

По данным Госинспекции, в июне ИСТК «Дельта» объявила о том, что переносит срок сдачи дома на сентябрь 2019 года.

Однако дольщиков, которые передали «Дельте» около 30 млн рублей, перспектива не устраивает: им уже много раз обещали, что работы возобновятся в течение 10 дней. Сейчас покупатели студий с антресолями готовят иск в суд, сообщает «Катунь 24».

Между тем долевки в будущей трехэтажке на Потоке продолжают продавать. Правда их цена подросла на, примерно, 100 тыс. рублей.