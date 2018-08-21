В Алтайском крае снизились цены на жилье. Где дешевле купить квартиру?

В июле в городах Алтайского края подешевели вторичные квартиры, сообщает портал «Недвижимость Алтая». Такая тенденция считается сезонной и наблюдается в регионе в последние годы.

В июле 2016-го и 2017-го квартиры дешевели в шести населенных пунктах, в июле 2018-го — в восьми городах. Исключением стал лишь Камень-на-Оби, где жилье подорожало на 0,14%.

Максимально цены на квартиры снизились в Алейске. Там 1 кв. метр подешевел на 2,2 тыс. рублей и достиг рекордно низких 25,7 тыс. рублей.

В Белокурихе 1 кв. метр подешевел на 420 рублей и продается в среднем по 46,9 тыс. рублей. По данным аналитиков, с лета прошлого года квартиры в городе-курорте подорожали. В июле 2017 года квадратный метр в Белокурихе продавали в среднем по 45,1 тыс. рублей.

Квартиры в Новоалтайске за месяц стали дешевле на 320 рублей за квадрат. В июле стоимость кв.м. составила 34,3 тыс. рублей.

В остальных городах удешевление незначительное. Так, на 120 рублей с квадратного метра потеряли квартиры в Славгороде и Рубцовске, 60 рублей — в Бийске, 20 рублей — в Заринске.

Аналитик считают, что традиционное снижение цен за квартиры в середине лета — исключительно сезонный фактор. В многих городах края летом рынки недвижимости практически замирают, что сказывается на снижении цен.

При этом по-прежнему дорогим жилье второй месяц подряд остается в Рубцовске. Далее по возрастанию цены следуют Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Заринск, Бийск, Новоалтайск, Барнаул и Белокуриха.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле резко вырос спрос на однокомнатные квартиры и малосемейки.