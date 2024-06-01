1 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Модульный дом из контейнеров продают в Барнауле за 1 млн рублей

Модульный дом из контейнеров с Новосибирска продают в Барнауле за 1 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Модульный дом из контейнеров продают в Барнауле за 1 млн рублей.
Модульный дом из контейнеров продают в Барнауле за 1 млн рублей.
"Авито"

Cubic house – лидирующая компания в сфере строительства зданий из морских контейнеров уже более семи лет.

Преимущества дома из контейнера

  • Биостойкость — контейнеры сделаны из стали, устойчивой к воздействию влаги, поэтому плесени не будет.
  • Не капитальность — не нужно оформлять, легко перевезти или продать.
  • Можно использовать как гостевой дом, дачный домик, дом для глэмпинга, киоск, магазин, мобильный офис.

Отмечается, что дом строят всего лишь месяц. А также это выходит намного дешевле, чем обычное строительство.

Площадь дом варьируется от 15 кв. м. до 30 кв. м.

У дома есть срок службы — 50 лет.

Ранее сообщалось, что ухоженный дачный участок с маленьким домиком продают в Барнауле за 1 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Игротека для фанатов «настолок»
Фестиваль детства с «Михуткой»
Выставка «Про рыбов...»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость