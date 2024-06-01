Модульный дом из контейнеров продают в Барнауле за 1 млн рублей.

Cubic house – лидирующая компания в сфере строительства зданий из морских контейнеров уже более семи лет.
Преимущества дома из контейнера
- Биостойкость — контейнеры сделаны из стали, устойчивой к воздействию влаги, поэтому плесени не будет.
- Не капитальность — не нужно оформлять, легко перевезти или продать.
- Можно использовать как гостевой дом, дачный домик, дом для глэмпинга, киоск, магазин, мобильный офис.
Отмечается, что дом строят всего лишь месяц. А также это выходит намного дешевле, чем обычное строительство.
Площадь дом варьируется от 15 кв. м. до 30 кв. м.
У дома есть срок службы — 50 лет.
Ранее сообщалось, что ухоженный дачный участок с маленьким домиком продают в Барнауле за 1 млн рублей.
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