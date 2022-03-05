«Молчаливый» фасад с эркером: что появится на месте унылого долгостроя в спальном районе Барнаула

Долгострой, который стоит на пересечении улиц Попова и Взлетная около пяти лет, реконструируют и превратят в автоцентр со спортивным залом, офисами и арендными площадями. Проект преобразования здания одобрили на первом мартовском градостроительном совете.

Автоцентр появится на ул. Взлетная, 55. Его фасад будет выходить на перекресток, но с отступом от ул. Попова на 15−20 м из-за пролегающих рядом сетей коммуникаций.

Сейчас там стоит невзрачная «коробка» недостроенного здания, заброшенного с 2017 года. Представитель АКБ «Инновация» Андрей Бурмага пояснил: новый собственник — компания «Взлет» — в своей время выкупила недвижимость вместе с участком под ней и проектом застройки. Именно не него опирались архитекторы бюро, работая над новыми эскизами.

Территорию на ул. Взлетная, 55 планируется застраивать в три очереди. Сначала возведут четырехэтажное здание автоцентра с тренажерным залом, торговыми площадями, офисами и административными (либо арендными) помещениями. После этого рядом оборудуют просторное место для размещения автомобилей для продажи. Его укроют массивным навесом.

Третья очередь будет запущена на готовом котловане — его вырыл прежний владелец участка. Сейчас котлован также, как и недострой, заброшен. Но в перспективе на месте заросшей ямы может появиться торговый центр.

Визуализация здания автоцентра на ул. Взлетная , 55. АКБ «Инновация».

По словам Андрея Бурмаги, здание автоцентра аккуратно впишется в окружающую застройку.

«Мы деликатно подошли к этому месту и выбрали самое оптимально решение. Даже после появления навеса здание не будет „кричать“ о себе и хорошо впишется в существующую застройку», — пояснил докладчик.

В итоге должно получиться симметричное здание с фасадом теплых бежевых оттенков и стеклянным эркером.