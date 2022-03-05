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Недвижимость

«Молчаливый» фасад с эркером: что появится на месте унылого долгостроя в спальном районе Барнаула

Долгострой, который стоит на пересечении улиц Попова и Взлетная около пяти лет, реконструируют и превратят в автоцентр со спортивным залом, офисами и арендными площадями. Проект преобразования здания одобрили на первом мартовском градостроительном совете.

Визуализация здания автоцентра на ул. Взлетная, 55.
Визуализация здания автоцентра на ул. Взлетная, 55.
АКБ "Инновация".

Автоцентр появится на ул. Взлетная, 55. Его фасад будет выходить на перекресток, но с отступом от ул. Попова на 15−20 м из-за пролегающих рядом сетей коммуникаций.

Сейчас там стоит невзрачная «коробка» недостроенного здания, заброшенного с 2017 года. Представитель АКБ «Инновация» Андрей Бурмага пояснил: новый собственник — компания «Взлет» — в своей время выкупила недвижимость вместе с участком под ней и проектом застройки. Именно не него опирались архитекторы бюро, работая над новыми эскизами.

Территорию на ул. Взлетная, 55 планируется застраивать в три очереди. Сначала возведут четырехэтажное здание автоцентра с тренажерным залом, торговыми площадями, офисами и административными (либо арендными) помещениями. После этого рядом оборудуют просторное место для размещения автомобилей для продажи. Его укроют массивным навесом.

Третья очередь будет запущена на готовом котловане — его вырыл прежний владелец участка. Сейчас котлован также, как и недострой, заброшен. Но в перспективе на месте заросшей ямы может появиться торговый центр.

Визуализация здания автоцентра на ул. Взлетная, 55.
Визуализация здания автоцентра на ул. Взлетная, 55.
АКБ «Инновация».

По словам Андрея Бурмаги, здание автоцентра аккуратно впишется в окружающую застройку.

«Мы деликатно подошли к этому месту и выбрали самое оптимально решение. Даже после появления навеса здание не будет „кричать“ о себе и хорошо впишется в существующую застройку», — пояснил докладчик.

В итоге должно получиться симметричное здание с фасадом теплых бежевых оттенков и стеклянным эркером.

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