Морскую «трешку» в известном доме цвета триколора продают за 8,5 млн рублей в Барнауле

Площадь морской «трешки» — 77 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» — 110 тыс. рублей.
Квартира находится на последнем, 13 этаже дома. Отсюда открывается отличный вид на центр города, за которым удобно наблюдать из теплого застекленного балкона.
Владельцы делали ремонт для себя и не скупились на стройматериалах. Дизайн квартиры сделали в трех цветах — белом, синем и бежево-коричневом. Поэтому комнаты ассоциируются с морской тематикой.
В квартире есть прихожая, просторная гардеробная, кухня, совмещенная с гостиной. Также есть две спальни, одна из них отведена под детскую, и большой балкон с зимним витражным остеклением.
В самом доме находятся продуктовые магазины. В шаговой доступности школы и вузы. Недалеко расположены Горная аптека, Музей камня и Нагорный парк.
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