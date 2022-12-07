7 декабря
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Недвижимость

Морскую «трешку» в известном доме цвета триколора продают за 8,5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в морском стиле продают за 8,5 млн рублей в Барнауле. Она находится в известном бело-сине-красном доме на ул. Никитина, 107. Объявление размещено на Авито.

Трехкомнатная квартира, 77 кв. м за 8,5 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 77 кв. м за 8,5 млн рублей
Авито

Площадь морской «трешки» — 77 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» — 110 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 13 этаже дома. Отсюда открывается отличный вид на центр города, за которым удобно наблюдать из теплого застекленного балкона.

Владельцы делали ремонт для себя и не скупились на стройматериалах. Дизайн квартиры сделали в трех цветах — белом, синем и бежево-коричневом. Поэтому комнаты ассоциируются с морской тематикой.

В квартире есть прихожая, просторная гардеробная, кухня, совмещенная с гостиной. Также есть две спальни, одна из них отведена под детскую, и большой балкон с зимним витражным остеклением.

В самом доме находятся продуктовые магазины. В шаговой доступности школы и вузы. Недалеко расположены Горная аптека, Музей камня и Нагорный парк.

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