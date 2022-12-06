Яркую «трешку» под надзором полицейских продают за 7,5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с яркими стенами продают за 7,5 млн рублей в Барнауле. В доме расположены рабочие кабинеты МВД. Квартира находится на Путиловской улице, 26. Объявление размещено на Авито .

Площадь квартиры — 62,5 кв. м. Один «жилой метр» стоит здесь 119 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, пятом этаже. Сверху на крыше есть вентилируемый полуэтаж. А в полуподвале дома расположились офисы и рабочие кабинеты МВД. По словам хозяев, дом находится под видеонаблюдением и круглосуточной охраной полиции.

Квартиру украшали по индивидуальному дизайн-проекту. Владельцы отдали предпочтением ярким насыщенным цветам. Так для прихожей выбрали оранжевый, для спальни — зеленый, а для детской — бело-голубой с морской тематикой.

В гостиной одну из стен украсили фото-обоями с панорамой города. Здесь же поставили электро-камин с порталом из натурального розового мрамора.

В отделке квартиры владельцы применяли материалы премиум класса.

Рядом с домом находятся школы, Колледж сыроделия и профтехнологий, Колледж культуры и искусств, больницы. В шаговой доступности Изумрудный парк, стадион им. С. Клечевни и Молодежный театр им. Золотухина.