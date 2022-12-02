2 декабря
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Недвижимость

Просторную квартиру на последнем этаже в ЖК «Столичный» продают за 13 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру продают за 13 млн рублей в Барнауле. Она находится на последнем этаже в ЖК «Столичный», на ул. 1905 года, 25. Объявление размещено на Авито.

Трехкомнатная квартира, 120 кв. м за 13 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 120 кв. м за 13 млн рублей
Авито

Квартира достаточно просторная — 120 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» здесь 108 тыс. рублей.

«Трешка» находится на последнем, 12 этаже ЖК «Столичный». Владельцы отмечают, что первые два этажа дома занимают коммерческие помещения. Вход для офисных работников и жителей дома разделены и не мешают друг другу.

В квартире свободная планировка, что позволяет воплотить любые стилевые решения. Кроме того владельцы предлагают уже готовый дизайн-проект — квартира в стиле лофт. Минимум интерьера и светлые стены. А также планируют мансардный этаж.

В помещении высота потолков — 5 м. За счет больших окон, тянущихся во всю стену, пространство в квартире кажется больше. К тому же это позволяет обустроить второй ярус.

Квартира очень светлая. Рассветы встречают в спальне, а закаты — в гостиной. Также есть большая лоджия — 5,8 кв. м.

Территория дома находится под охраной, есть современные детские и спортивные площадки. В шаговой доступности — школы, вузы и целый медицинский кластер.

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