Моя крепость. Солнечно-желтую трешку продают за 9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в желтых тонах продают за 9 млн рублей в Барнауле. Хозяин называет ее своей крепостью. Квартира находится на Балтийской улице, 42А. Объявление размещено на «Авито».

Площадь солнечной трешки составлять 105 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 85 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже из десяти в кирпичном доме 2004 года постройки. За счет этого в доме довольно толстые стены и хорошая шумоизоляция. Окна выходят во двор, поэтому шум дорог не беспокоит хозяев.

«Мой дом моя крепость. Именно такое ощущение возникает при проживании в данной квартире», — заявляет продавец.

В квартире сделали современный ремонт из качественных материалов. Прихожую оформили в бежевых тонах, для удобства поставили большой шкаф и диванчик. В гостиной есть домашний кинотеатр и кондиционер.

Кухню сделали в ярко-желтом цвете. Ванная комната и санузел находятся раздельно. Здесь есть ванная с гидромассажем и водонагреватель.

Также есть лоджия в шесть кв. м с утепленным полом. Ее можно использовать как рабочий кабинет и как место для отдыха.

Рядом с домом есть детский сад, а в соседнем квартале находится школа с углубленным изучением отдельных предметов. Также в шаговой доступности расположены торговые центры, кафе, рестораны, спортивные залы.