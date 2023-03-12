Моя крепость. Солнечно-желтую трешку продают за 9 млн рублей в Барнауле

Площадь солнечной трешки составлять 105 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 85 тыс. рублей.
Квартира находится на шестом этаже из десяти в кирпичном доме 2004 года постройки. За счет этого в доме довольно толстые стены и хорошая шумоизоляция. Окна выходят во двор, поэтому шум дорог не беспокоит хозяев.
«Мой дом моя крепость. Именно такое ощущение возникает при проживании в данной квартире», — заявляет продавец.
В квартире сделали современный ремонт из качественных материалов. Прихожую оформили в бежевых тонах, для удобства поставили большой шкаф и диванчик. В гостиной есть домашний кинотеатр и кондиционер.
Кухню сделали в ярко-желтом цвете. Ванная комната и санузел находятся раздельно. Здесь есть ванная с гидромассажем и водонагреватель.
Также есть лоджия в шесть кв. м с утепленным полом. Ее можно использовать как рабочий кабинет и как место для отдыха.
Рядом с домом есть детский сад, а в соседнем квартале находится школа с углубленным изучением отдельных предметов. Также в шаговой доступности расположены торговые центры, кафе, рестораны, спортивные залы.