На Алтае продают маральник с животными за 200 млн рублей

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай продают маральник за 200 млн рублей. В стоимость входят сами маралы, лошади и различная техника. Объявление разместили на сайте youla.io.
Маральник. Фото : youla.io.
Маральник. Фото : youla.io.
Продавец пишет, что маральник построили в 1995 году. Там есть электричество, а воду берут из скважины или реки. Площадь земли — две тысячи гектаров.
Всего в питомнике содержат 800 маралов и 33 лошади. На территории есть различные подсобные помещения, а также пилорама, птичник и овчарня. Кроме того, там находятся гостевой дом и две бани.
В стоимость также включена техника: тракторы, машины и прицепы.
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