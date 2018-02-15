На Алтае продают маральник с животными за 200 млн рублей

Маральник. Фото : youla.io. Маральник. Фото : youla.io.

Продавец пишет, что маральник построили в 1995 году. Там есть электричество, а воду берут из скважины или реки. Площадь земли — две тысячи гектаров.

Всего в питомнике содержат 800 маралов и 33 лошади. На территории есть различные подсобные помещения, а также пилорама, птичник и овчарня. Кроме того, там находятся гостевой дом и две бани.

В стоимость также включена техника: тракторы, машины и прицепы.