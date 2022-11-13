На месте, где была школа. «Трешка» с гигантской кроватью и мини-унитазом продается в Барнауле за 18 млн рублей

«Трешку» в классическом стиле продают в элитном доме на пр. Социалистический, 42 в Барнауле. Ее стоимость — 184 805 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 18 млн рублей. В квартире дизайнерский ремонт, а также есть лоджия. Возможна ипотека, говорится в объявлении на « Авито ».

За 18 млн рублей «трешку» в классическом стиле продают на пр. Социалистический, 42 в Барнауле.

Площадь «трешки» составляет 97,4 кв. м. Она расположена на третьем этаже из шести. Дом, где предлагают недвижимость, — кирпичный. Его построили в 1998 году на месте, где ранее находилась гимназия № 27.

Обои в спальне — с вензелями. Там стоят просторная кровать с большим деревянным изголовьем, шкаф и тумба.

В гостиной находятся два белоснежных кресла, диван и сервант. Санузел — совмещенный, с компактным унитазом без бачка.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, больницы, продуктовые магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. Кроме того, в 15 минутах ходьбы — университеты, а через дорогу — налоговая инспекция.

Кстати, в Барнауле продают «двушку», полную ковров-близнецов.