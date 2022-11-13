На месте, где была школа. «Трешка» с гигантской кроватью и мини-унитазом продается в Барнауле за 18 млн рублей

Площадь «трешки» составляет 97,4 кв. м. Она расположена на третьем этаже из шести. Дом, где предлагают недвижимость, — кирпичный. Его построили в 1998 году на месте, где ранее находилась гимназия № 27.
Обои в спальне — с вензелями. Там стоят просторная кровать с большим деревянным изголовьем, шкаф и тумба.
В гостиной находятся два белоснежных кресла, диван и сервант. Санузел — совмещенный, с компактным унитазом без бачка.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, больницы, продуктовые магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. Кроме того, в 15 минутах ходьбы — университеты, а через дорогу — налоговая инспекция.
Кстати, в Барнауле продают «двушку», полную ковров-близнецов.