На Оби около Барнаула намоют остров

Компания "А-Сервис" планирует намыть на Оби участок земли площадью 12 га в районе поселка Восточный. На нем построят транспортно-перегрузочный комплекс. Работы планируют начать в 2018 году, а закончить в 2023, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
"А-Сервис" владеет лицензией на добычу песка до 2027 года на участках Восточный-2 и Восточный-4 в Барнауле. Они находятся недалеко от места будущего острова — вдоль улицы Остров Кораблик в поселке Восточный.
Предприятие договорилось с руководителями "Барнаульского района водных путей и судоходства" (РВПиС) о поставке песка и других нерудных материалов по реке на крупные ЖБИ-предприятия.
Это позволит перераспределить грузопоток с наземных видов транспорта на водный, а также снизить себестоимость основных строительных материалов: бетона и железобетонных изделий (плит, свай и т.д.). Это, считают в "А-Сервис", повысит рентабельность строительной отрасли.
Чтобы приступить к работам, "А-Сервис" предстоит получить соответствующие разрешения у администрации города.
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