На периферии Барнаула нашелся еще один участок под многоэтажку

За зданием торгового центра Metro продается большой участок земли, предназначенный для строительства многоэтажного дома. Территорию площадью 64 сотки предлагают за 40 млн рублей, сказано на Avito.

Участок находится в собственности частного лица, но оказался в границах квартала 2012, который мэрия планирует выставить на продажу под комплексное освоение.

Это последний в Барнауле подобный участок. Далее застройщикам предлагается работать в других районах города и возводить дома на месте ветхих строений или промзон.

Также территория будущего дома соседствует с кварталом, который готовится к массовому строительству жилья. Весной владелец компании «Селф» Нодар Шония объявил о покупке авторынка, который занимал почти половину квартала 2011. Здесь он запланировал несколько многоэтажных домов, а также объекты социальной инфраструктуры.