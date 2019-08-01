На периферии Барнаула нашелся еще один участок под многоэтажку

Участок находится в собственности частного лица, но оказался в границах квартала 2012, который мэрия планирует выставить на продажу под комплексное освоение.
Это последний в Барнауле подобный участок. Далее застройщикам предлагается работать в других районах города и возводить дома на месте ветхих строений или промзон.
Также территория будущего дома соседствует с кварталом, который готовится к массовому строительству жилья. Весной владелец компании «Селф» Нодар Шония объявил о покупке авторынка, который занимал почти половину квартала 2011. Здесь он запланировал несколько многоэтажных домов, а также объекты социальной инфраструктуры.