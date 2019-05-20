Нодар Шония застроит бывший авторынок Барнаула жильем

Барнаульский предприниматель Нодар Шония выкупил территорию авторынка на Павловском тракте около гипермаркета METRO. Об этом рассказал Сергей Дёмин, заместитель мэра Барнаула по строительству и земельным отношениям, на круглом столе «Город в городе» 17 мая в Белокурихе. На приобретенном участке девелопер планирует построить жилой квартал. Он подтвердил это altapress.ru.

Квартал достался барнаульскому предпринимателю Нодару Шонии, руководителю компании «Селф». Сейчас девелопер занимается подготовкой проекта планировки, в котором помимо многоэтажных домов необходимо предусмотреть наличие школы и детского сада.

Нодар Шония,

гендиректор компании «Селф»:

Проект планировки квартала сейчас находится на рассмотрении в администрации Барнаула, поэтому я не могу продемонстрировать разработки сейчас. Но скажу, что мы предложили новые для этой части города архитектурные решения и планировки квартир. А еще в этом квартале будут широкие дороги и просторные аллеи. Мы планируем получить утвержденный проект планировки в середине лета и начать строить первый дом уже в сентябре. Сейчас мы ведем переговоры с банками для участие в проектном финансировании.

Ряд источников altapress.ru отметили, что квартал 2011 — один из самых перспективных для проектного финансирования. В сотрудничестве заинтересованы ВТБ, Сбербанк и банк «Открытие».

Нодар Шония пока воздержался от комментариев относительно стоимости квадратного метра в новых домах. Напомним, что многие эксперты говорят о вероятном росте цен до 30%. «Закон о проектном финансировании дорабатывается каждый день. Появляются нюансы, которые могут отразиться на себестоимости строительства, но говорить конкретно о чем-то мы сможем только после вывода проекта на рынок», — уточнил собственник «Селфа».

Таким образом строительная организация Нодара Шонии претендует на новый статус — квартального застройщика. До сих пор компания специализировалась на строительстве домов на месте аварийного жилья и промзон, а также на выполнении крупных госзаказов. Например, «Селф» строит театр кукол «Сказка» и занимается реконструкцией краевого художественного музея.

Территория квартала 2011 с авторынком. 2gis.ru.

История вопроса

Авторынок принадлежал компании «Группа-Сервис» и почти полностью занимал квартал 2011, вытянутый вдоль Павловского тракта. Территория досталось предприятию сначала в аренду, которую оно отстояло в ходе судебных разбирательств с городской и краевой администрациями. А затем в собственность, хотя чиновники изначально планировали строить там жилье, писал «Банкфакс», но потом сдали земельный участок в аренду под авторынок.

В 2018 году по данным altapress.ru, участок авторынка площадью уже более 9 га выставили на продажу. Также в этом году администрация Барнаула заказала проект планировки, но его отклонили, потому что разработчики проектировали школу и жилые дома на земле, находящейся в аренде у «Группы-Сервис».

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

К тому моменту в Барнауле почти не осталось свободных участков под комплексную застройку. По словам Сергея Дёмина, не разыгранными остаются только два квартала. Один из них на аукцион выставят в 2019 году. Проект генплана подталкивает застройщиков к выкупу ветхого жилья, но, говорят они, сейчас это нецелесообразно: закон об отказе от привлечения средств дольщиков и новые нормативы застройки города свели рентабельность таких проектов к нулю.

Справка

17 мая в Белокурихе состоялся форум «Инновации в недвижимости: новая реальность», который организовал Союз риэлторов Барнаула и Алтая. В его рамках прошел круглый стол «Город в городе», на котором риэлторы, застройщики и чиновники говорили о том, как организовать квартальное строительство на месте ветхого и аварийного жилья, а также промзон.