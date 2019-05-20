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20 мая 22°C

Нодар Шония застроит бывший авторынок Барнаула жильем

Барнаульский предприниматель Нодар Шония выкупил территорию авторынка на Павловском тракте около гипермаркета METRO. Об этом рассказал Сергей Дёмин, заместитель мэра Барнаула по строительству и земельным отношениям, на круглом столе «Город в городе» 17 мая в Белокурихе. На приобретенном участке девелопер планирует построить жилой квартал. Он подтвердил это altapress.ru.

Нодар Шония.
Нодар Шония.
Анна Зайкова.

Квартал достался барнаульскому предпринимателю Нодару Шонии, руководителю компании «Селф». Сейчас девелопер занимается подготовкой проекта планировки, в котором помимо многоэтажных домов необходимо предусмотреть наличие школы и детского сада.

Нодар Шония,
гендиректор компании «Селф»:

Проект планировки квартала сейчас находится на рассмотрении в администрации Барнаула, поэтому я не могу продемонстрировать разработки сейчас. Но скажу, что мы предложили новые для этой части города архитектурные решения и планировки квартир. А еще в этом квартале будут широкие дороги и просторные аллеи. Мы планируем получить утвержденный проект планировки в середине лета и начать строить первый дом уже в сентябре. Сейчас мы ведем переговоры с банками для участие в проектном финансировании.

Ряд источников altapress.ru отметили, что квартал 2011 — один из самых перспективных для проектного финансирования. В сотрудничестве заинтересованы ВТБ, Сбербанк и банк «Открытие».

Нодар Шония пока воздержался от комментариев относительно стоимости квадратного метра в новых домах. Напомним, что многие эксперты говорят о вероятном росте цен до 30%. «Закон о проектном финансировании дорабатывается каждый день. Появляются нюансы, которые могут отразиться на себестоимости строительства, но говорить конкретно о чем-то мы сможем только после вывода проекта на рынок», — уточнил собственник «Селфа».

Таким образом строительная организация Нодара Шонии претендует на новый статус — квартального застройщика. До сих пор компания специализировалась на строительстве домов на месте аварийного жилья и промзон, а также на выполнении крупных госзаказов. Например, «Селф» строит театр кукол «Сказка» и занимается реконструкцией краевого художественного музея.

Территория квартала 2011 с авторынком.
Территория квартала 2011 с авторынком.
2gis.ru.

История вопроса

Авторынок принадлежал компании «Группа-Сервис» и почти полностью занимал квартал 2011, вытянутый вдоль Павловского тракта. Территория досталось предприятию сначала в аренду, которую оно отстояло в ходе судебных разбирательств с городской и краевой администрациями. А затем в собственность, хотя чиновники изначально планировали строить там жилье, писал «Банкфакс», но потом сдали земельный участок в аренду под авторынок.

В 2018 году по данным altapress.ru, участок авторынка площадью уже более 9 га выставили на продажу. Также в этом году администрация Барнаула заказала проект планировки, но его отклонили, потому что разработчики проектировали школу и жилые дома на земле, находящейся в аренде у «Группы-Сервис».

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

К тому моменту в Барнауле почти не осталось свободных участков под комплексную застройку. По словам Сергея Дёмина, не разыгранными остаются только два квартала. Один из них на аукцион выставят в 2019 году. Проект генплана подталкивает застройщиков к выкупу ветхого жилья, но, говорят они, сейчас это нецелесообразно: закон об отказе от привлечения средств дольщиков и новые нормативы застройки города свели рентабельность таких проектов к нулю.

Справка

17 мая в Белокурихе состоялся форум «Инновации в недвижимости: новая реальность», который организовал Союз риэлторов Барнаула и Алтая. В его рамках прошел круглый стол «Город в городе», на котором риэлторы, застройщики и чиновники говорили о том, как организовать квартальное строительство на месте ветхого и аварийного жилья, а также промзон.

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