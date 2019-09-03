На Старом базаре в Барнауле реанимировали уличную торговлю

На Старом базаре вдоль ул. Мало-Тобольской построили павильоны для уличных торговцев. Проходы между торговыми рядами накрыты светопрозрачной крышей. Первые продавцы уже заняли свои места.

Торговые ряды на Старом базаре (рынок «Центральный») — это павильоны на основе металлического каркаса с деревянным полом, обшитые панелями и оборудованные рольставнями. В них уже продают одежду, сезонные овощи и фрукты, инструменты и другую традиционную для рынка продукцию.

Анна Поломошнова,

представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ»:

Собственник Старого базара изначально планировал сохранить вокруг здания уличную торговлю, но подать ее в современном формате. Торговые ряды освещены, они защищены от ветра и дождя, павильоны охраняются.

Пока большая часть подготовленных мест пустует. Собственник рассчитывает наполнить их с открытием здания Старого базара, но участники проекта не называют даже примерных сроков.

Напомним, что здание Старого базара ранее принадлежало администрации Барнаула. Несколько лет она пыталась продать его. В 2011 году его оценили в 196 млн рублей, а в 2017-м продали за 53,3 млн компании «ДомоС», которая входит в ГК «Сибирия». При этом земля осталась в собственности у мэрии.

«Сибирия» решила сохранить профиль здания рынка «Центральный», но обновить его конструкции, инженерные системы, интерьер и формат. Планируется, что на первом этаже появится несколько кафе. На второй можно будет подняться на эскалаторе. Там будет организована традиционная торговля фермерскими и другими продуктами.