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3 сентября 18°C

На Старом базаре в Барнауле реанимировали уличную торговлю

На Старом базаре вдоль ул. Мало-Тобольской построили павильоны для уличных торговцев. Проходы между торговыми рядами накрыты светопрозрачной крышей. Первые продавцы уже заняли свои места.

Уличная торговля на Старом базаре.
Уличная торговля на Старом базаре.
Анна Зайкова.

Торговые ряды на Старом базаре (рынок «Центральный») — это павильоны на основе металлического каркаса с деревянным полом, обшитые панелями и оборудованные рольставнями. В них уже продают одежду, сезонные овощи и фрукты, инструменты и другую традиционную для рынка продукцию.

Анна Поломошнова,
представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ»:

Собственник Старого базара изначально планировал сохранить вокруг здания уличную торговлю, но подать ее в современном формате. Торговые ряды освещены, они защищены от ветра и дождя, павильоны охраняются.

Пока большая часть подготовленных мест пустует. Собственник рассчитывает наполнить их с открытием здания Старого базара, но участники проекта не называют даже примерных сроков.

Напомним, что здание Старого базара ранее принадлежало администрации Барнаула. Несколько лет она пыталась продать его. В 2011 году его оценили в 196 млн рублей, а в 2017-м продали за 53,3 млн компании «ДомоС», которая входит в ГК «Сибирия». При этом земля осталась в собственности у мэрии.

«Сибирия» решила сохранить профиль здания рынка «Центральный», но обновить его конструкции, инженерные системы, интерьер и формат. Планируется, что на первом этаже появится несколько кафе. На второй можно будет подняться на эскалаторе. Там будет организована традиционная торговля фермерскими и другими продуктами.

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