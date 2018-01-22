Недвижимость

Напротив ТРЦ "Галактика" в Барнауле формируется территория нового микрорайона

Вчера, 19:50.
Недвижимость

Вокруг ТРЦ "Галактика" на продажу выставлено сразу несколько земельных участков под жилую и коммерческую застройку. Самый дорогой предлагают за 150 млн рублей, пишет "Недвижимость. Алтая". Таким образом территория готовится к новому строительному буму.

Продается участок напротив ТРЦ "Галактика".
Продается участок напротив ТРЦ "Галактика". Фото : realtai.ru.
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За 150 млн рублей продают 2 га, которые выходят на проспект Строителей, слева от ТРЦ "Галактика". Одной стороной территория выходит непосредственно на "красную линию" проспекта, поэтому она прекрасно подойдет как под коммерческую, так и под жилую застройку. Коммуникации на участок заведены.

Под индивидуальное жилье купить можно 24 сотки на пр. Строителей, 133а. Территория огорожена забором, заасфальтирована. Цена, как у хорошего коттеджа, — 20 млн рублей. Еще продают участок с жилым домом напротив магазина "ЗНАК". Его площадь — 7 соток, цена — 9,5 млн рублей. За 8,9 млн рублей предлагают купить 6 соток со складом.

Территория в границах улицы Челюскинцев, проспекта Строителей, переулка Ядринцева и улицы Партизанской привлекательна для строительства, потому что это центр, считают строители и риэлторы. С 2014 года здесь возводят пять многоэтажных домов общей площадью около 50 тыс. кв. метров, в которых спроектированы 854 квартиры. В них застройщики инвестировали около 2 млрд рублей, следует из их проектных деклараций. У новостроек есть проблемы с парковкой и дворами.

Сейчас несколько готовых участков под застройку пустуют: строительство "уперлось" в дефицит социальной инфраструктуры в микрорайоне, а также транспортную проблему. На обозначенном участке крайне низкая пропускная способность дорог.  

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