Не сладко на Сахарова. Что стало с проектом «Рэдиссона» и почему девелоперы называют Барнаул непривлекательной провинцией

В Барнауле не утихают дискуссии на тему строительства на площади Сахарова нового корпуса АлтГУ . Вопрос об этом поднимался в период битвы общественности с « Рэдиссоном », тогда корпус университета едва сам не попал под каток недовольства. А вот отелю повезло меньше. Потерял ли Барнаул элитную гостиницу и станет ли город привлекательным местом? На эти вопросы altapress.ru ответил первый заместитель гендиректора компании «ПремиумСтрой — Алтай» Иван Лужаев.

Где спрятан золотой ключик?

— Попытка построить в Барнауле отель премиум-класса , по сути , провалилась. Вы не отказались после этого от самой идеи?

— Пока мы отложили проект в долгий ящик, а ключ от него спрятали до лучших времен. Дело в том, что ни одна из заинтересованных сторон, и в первую очередь представители городских и региональных властей, не стала работать в этом направлении, а идти против течения мы не хотим. Возможно, город и жители еще не готовы к глобальным изменениям.

Иван Лужаев. Фото Анны Зайковой. altapress.ru.

— Вы не ушли с идеей в другой субъект РФ?

— Нет, она просто зависла в воздухе. В других регионах мы развиваем медицину. В частности, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани и т. д.

Справка Гостиница сети «Рэдиссон» должна была появиться на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной, справа от парка «Барнаульская крепость». Судьба крупного проекта решалась в 2019 году. Тогда общественность возмутило, что новое здание будет возведено на территории, занятой сквером. После долгих обсуждений проект сошел на нет. Строительством отеля должна была заниматься компания «ПремиумСтрой — Алтай». Она зарегистрирована 19 февраля 2016 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Девелопер построил на Горе клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Он предназначен для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями функций периферической нервной системы, спортсменов и тех, кто готовится к операциям.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Игра первой скрипки

— Один из крупнейших застройщиков Барнаула Владимир Отмашкин отметил , что наш город инвестиционно непривлекателен. История с сетевым отелем уровня четырех звезд отчасти это подтверждает. В чем причина , на ваш взгляд?

— Причин несколько. Нужно понимать, что инвестиционно привлекательным считается тот город или регион, куда бизнес сам охотно вкладывается, потому что есть все нужные условия для работы. Мы же столкнулись со странной ситуацией, когда выбрали для инвестирования не самый крупный и перспективный город, но вместо поддержки получили массу проблем и встретили общественное негодование.

При этом власть, будучи избранной народом, по идее, должна была играть первую скрипку в принятии принципиально важного для города решения, но она стала придерживаться плебисцита, то есть воли народа.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

— Мэрия хотела предложить вам другое место. Оно не подошло?

— На словах нам было озвучено несколько вариантов. Но есть нюансы. Во-первых, требования к расположению отеля высокого уровня очень жесткие. Это обязательно должен быть деловой центр города. Во-вторых, участок на площади Сахарова выбирали не мы. Да, он подошел по ряду параметров, но был предложен нам административными органами края, курирующими инвестиции.

Только после этого мы начали разработку предпроекта и самого проекта сетевой гостиницы, вложили в них немалые деньги, а затем произошли известные события с протестами людей. Нам, если честно, до сих пор не понятно, зачем нужно было все затевать, если уже есть внутреннее отрицательное решение?

— Иными словами , вам не дали обещанный участок и даже не предложили никаких альтернатив?

— Предложений, закрепленных на бумаге, нам не делали. Все договоренности были только на словах. Получив столь бесценный опыт в Барнауле, компания перешла в плоскость более официального общения. Мы ждали от властей запроса на партнерство, которого до сих пор не получили. Понятно, что мы просто не хотим больше сталкиваться с ситуацией, когда на ходу меняются условия, и далеко не в нашу пользу. Тем не менее компания до сих пор открыта для предложений.

Гостиница «Рэдиссон» Официальный сайт RadissonHotelGroup

Справка Впервые о строительстве нового корпуса Алтайского госуниверситета заговорили в 2019 году. Тогда стало известно, что его собираются возвести на ул. Димитрова, 66, на участке, который находится в федеральной собственности и бессрочном пользовании вуза. Проект здания храма науки предполагал зимний сад, а площадь озеленения планировалось увеличить на 2,8 тысяч кв. м. Сам корпус пообещали гармонично вписать в существующий архитектурный ансамбль. На данный момент на выбранном участке растет порядка 14 деревьев. Жители близлежащих домов называют их сквером и выступают против застройки этой территории. К ним подключились и те, кто защищает центр Барнаула от нагромождений новых высотных зданий. Вместе общественники пытаются повлиять на решение властей о судьбе корпуса.

Самобытная провинция

Иван Лужаев , заместитель генерального директора компании «ПремиумСтрой — Алтай». Ксения Морозова

— Получается , никто не стал поддерживать инициативу , направленную на развитие города?

— Скажу больше, инициатива оказалась наказуема. Мы ее проявили и… стали для горожан настоящими захватчиками. Но время не стоит на месте. Строительство крупных городов, мегаполисов точно не обходилось без конфликтов и скандалов. Тем не менее это не остановило их развитие.

Барнаул, возможно, и не стремится к переходу в разряд городов-миллионников и к бурному росту и развитию, а хочет быть самобытной провинциальной сибирской глубинкой. Очевидно, что это решение остается за населением и административными структурами.

Центр ортопедо-травматологического профиля «Территория здоровья». altairegion22.ru.

— Что потерял Барнаул , отказавшись от известного сетевого отеля?

— Как я уже говорил, такие проекты развивают город, в первую очередь его экономику. Сложно говорить в сослагательном наклонении, может, кому-то кажется, что ничего не потерял, а, наоборот, сохранил и приобрел. Это мнение субъективное, и у каждого оно свое. Сфера гостеприимства — это как гардероб или фойе в театре, от нее у любого гостя складывается первое впечатление о городе.

Реализовав медицинский проект с поддержкой администрации края и Барнаула, мы увидели и почувствовали его значимость. Одним из важных и положительных моментов, помимо прочих, явилось закрепление имиджа края и Барнаула как лидера в оказании высококачественной и доступной медицинской помощи.

Это подтверждается статистическими данными: 30% клиентов медицинского центра (порядка 1 тыс. человек в год) — это пациенты из других субъектов РФ, и не только граничащих с Алтайским краем.

Синергетический эффект

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

— Какие подрядчики были бы задействованы в возведении гостиницы?

— В Барнауле есть много строительных компаний, которые способны работать по нашим стандартам. Они уже хорошо показали себя на таком объекте, как медицинский центр. Есть, конечно, в этой истории ложка дегтя. Если честно, в городе очень мало хороших отделочников.

Поставить коробку способны многие, а вот сделать достойную отделку… тут проблема. Несмотря на эти нюансы, при строительстве сетевого четырехзвездочного отеля выбор был бы сделан в пользу работы с местными строительными компаниями.

«Рэдиссон Отель» Официальный сайт RadissonHotelGroup

— Получается , гостиница могла бы обеспечить Барнаул дополнительными рабочими местами , привлечь в город высококвалифицированных специалистов?

— Да, как на этапе строительства, так и во время работы. Возник бы синергетический эффект. Например, в строительстве медицинского центра было задействовано от 300 до 400 работников. Кстати, после сдачи отеля для его обслуживания понадобилось бы не менее 200 человек персонала.

Но я вижу, что сегодня в Барнауле нет дефицита рабочих мест, по крайней мере, для строителей. Приятно наблюдать, что город развивается, строится, хотя и с перекосом на жилое строительство, но, я уверен, это дело времени.