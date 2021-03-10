«Не знаем как, но не так». Застройщик утверждает, что мэрия Барнаула губит современный мультицентр

Продать нельзя строить: куда встанет запятая?
На месте «Искры» хотели возвести универсальный многофункциональный центр с зеленой зоной отдыха для горожан. Предполагалось, что здание будет выполнено в светлых, почти белых тонах. По мнению одного из авторов проекта, архитектора Александра Деринга, оно могло бы прекрасно сочетаться с окружающим пространством независимо от времени года.
Стоимость строительства оценивали примерно в 200 млн рублей.
Планировалось, что возведение, а точнее серьезная реконструкция старого здания «Искры» в красивый мультицентр с одноименным названием начнется в марте 2021 года, а закончится в 2022-м. Об этом altapress.ru писал еще в октябре прошлого года.
На тот момент для начала реализации идеи все было готово: существовал проект, разработанный в творческой мастерской архитектора Александра Деринга «Классика», было одобрение экспертов, в том числе общественного органа (градостроительного совета). Не хватало самой малости — благосклонного разрешения мэрии Барнаула.
Факт
Проект «Искры» был высоко оценен на российском уровне. Авторский коллектив в сентябре 2020-го был удостоен золотого диплома смотра-конкурса лучших архитектурных произведений 2018−2020 годов архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири — 2020» в номинации «Общественные и промышленные здания». А уже в ноябре прошлого года получил диплом Союза архитекторов России в рамках смотра-конкурса «Архитектурные произведения России».
Однако работы на строительной площадке до сих пор не начались. Вместо этого на сайтах «Авито» и «Циан» появилось объявление о продаже участка площадью 3,4 тыс. кв. м на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР.
Что это? Ошибка, участок-близнец или застройщик попросту передумал возводить объект? С этими вопросами мы обратились к директору консалтинговой группы «Преимущество» Сергею Сайку.
Достучаться до небес
Тогда-то и выяснилось, что по какой-то причине горадминистрация игнорирует всю разрешительную документацию и не пропускает объект. Дошло до смешного — чиновники отправили застройщика на второй градсовет. После этого переговоры на какое-то время перешли в правовое поле.
Руководство «Преимущества», не добившись разъяснений в мэрии, отправилось в прокуратуру, где оценили действия государственных служащих. Ответ был дан в виде предписания, в котором четко говорилось: никакого повторного градсовета после принятия проекта в рамках первого быть не может.
Тем не менее мэрия проигнорировала документ (есть в распоряжении редакции. — Прим. altapress.ru) и каждый раз старается найти все новую причину не допустить строительства. Девелопера даже обвинили во вздорности и «токсичности».
Так у застройщика и собственника земли и возникла мысль, несмотря на все вложенные деньги (а это миллионы рублей), отказаться от возведения мультицентра, продать землю и переключить ресурсы на строительный проект в Новосибирске.
Хороший довод
Как признался Сергей Сайк, эта печальная история тянется еще со времен скандально известного замглавы администрации Сергея Демина. Именно он первым отказался пропускать проект, успешно прошедший все необходимые экспертизы и проверки. По словам застройщика, чиновник лично дал распоряжение на всех уровнях заворачивать мультицентр. Сейчас ту же позицию, внятно не разъясняя причину, занимают коллеги Демина.
Но есть в этой истории и светлые пятна. В частности, проект застройщика отметили в управлении юстиции Алтайского края. Директор КГ «Преимущество» рассказал, что еще в феврале этого года прошло большое совещание. На нем говорили в том числе и о необходимости построить современный Центральный ЗАГС Барнаула.
«Идея открыть нечто похожее на Дворец бракосочетания с выходом в сквер, на площадь Жукова, очень понравилась руководству ведомства. Здание должно было стать новой достопримечательностью не просто района, а целого города. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы краевое управление юстиции забрало у нас не меньше 1,5 тыс. кв. м для этой цели. Это почти два этажа будущего здания. Таким образом проект для ведомства стал бы приоритетным», — отметил Сергей Сайк.
В то же время проект понравился и министерству экономразвития Алтайского края.
«В целом мы настроены позитивно. Я встречался с врио министра Анатолием Нагорным. Он нас поддержал, ему понравился проект и сама идея строительства в Индустриальном районе современного мультицентра. А вот город, вместо того чтобы помогать, просто вставляет палки в колеса. О каких инвестициях может идти речь при таком подходе к работе с предпринимателями? Мы же не захватчики — это наше здание, мы не хотим просто нажиться, а готовы его реконструировать и вложиться еще в развитие Барнаула», — рассказал директор КГ «Преимущество».
Обвинения в осквернении
Непонимание между администрацией города и владельцем земли привело к тому, что девелопер начал опасаться: вдруг проект вообще не будет реализован. Возник вопрос, не стоит ли провести мониторинг рынка недвижимости и не выставить ли землю со старым зданием бывшего кинотеатра на продажу, чтобы в случае плохого исхода продать объект — может, другому собственнику повезет больше.
«Все зависит от позиции городской администрации. Я уже разговаривал со всеми, но внятного ответа на вопрос, почему нет, так и не получил. Планируем попасть на прием к главе города Вячеславу Франку. Возможно, он как-то объяснит позицию. Но пока у нас это никак не получается», — пояснил застройщик.
К слову, три года назад владелец земли под бывшим кинотеатром «Искра» уже выставлял участок на продажу. Один из застройщиков Барнаула хотел забрать землю для строительства жилого дома. Сделка не состоялась — вместо высотки владелец недвижимости решил использовать землю для развития инфраструктуры района.
«И теперь нас обвиняют в том, что мы хотим воткнуть вместо „Искры“ жилой дом. Но это ведь не так. Мы вышли с вполне конкретным проектом. Более того, предложили помочь в благоустройстве площади Жукова, поставить наконец-то памятник знаменитому полководцу. Для этого за свой счет заказали проект. Архитекторы не только подготовили эскиз самого памятника, но и рассчитали место его расположения так, чтобы памятник было видно со всех сторон», — с досадой рассказал девелопер.
Кстати, как отметил Сайк, инициативу с возведением памятника Жукову в горадминистрации также не оценили. Застройщика обвинили в том, что памятник вынесли из-за кустов (там, где сейчас установлен памятный камень) для того, чтобы использовать освободившуюся землю для парковки.
Напомним, сейчас на площадь маршала Жукова спокойно проезжают машины и паркуются у самого камня. И никого не смущает такое соседство.
Более того, есть информация, что к непокорному застройщику была применена тяжелая артиллерия, а именно письмо некоего ветерана в адрес президента Владимира Путина. Якобы он от лица всех воевавших в ВОВ, живущих поблизости, пожаловался, что барнаульский девелопер покусился на святое и может осквернить память о Жукове, опять же построив жилую высотку.
Но Сайк не устает повторять: вместо «Искры» встанет красивое административное здание, а вместо камня — памятник полководцу, на который у мэрии за все годы, пока стоит памятный камень, так и не нашлось денег.
Отметим, что застройщик уже потратил на эскиз памятника более 15 тыс. рублей и готов потратить еще столько же на разработку другого варианта. Главное — знать, что же чиновникам администрации Барнаула не понравилось в предложенном варианте. Он даже предлагает провести конкурс.
«На все вопросы чиновники до сих пор не дали внятного ответа. В основном звучит нечто похожее на выражение из анекдота: „Не знаю как, но не так“», — подчеркнул девелопер.
Пока застройщик еще борется за будущий мультифункциональный центр, но, как он сам признался, желания остается все меньше.
В случае негативного исхода девелопер планирует сконцентрироваться на большом проекте в соседнем регионе. Сейчас КГ «Преимущество» занимается проектированием офисного здания с вертолетной площадкой в центре Новосибирска.
Altapress.ru направил запрос в администрацию Барнаула и следит за развитием ситуации.