«Не знаем как, но не так». Застройщик утверждает, что мэрия Барнаула губит современный мультицентр

В строительной компании «Преимущество» рассказали, что администрация Барнаула, несмотря на все положительные экспертизы и одобрение градсовета, до сих пор не дает разрешения на возведение здания мультифункционального центра на месте бывшего кинотеатра «Искра». По задумке в нем должен был открыться новый, современный ЗАГС. Altapress.ru разбирался, как происходят «разборки» участников и чего могут лишиться горожане.

Продать нельзя строить: куда встанет запятая?

На месте «Искры» хотели возвести универсальный многофункциональный центр с зеленой зоной отдыха для горожан. Предполагалось, что здание будет выполнено в светлых, почти белых тонах. По мнению одного из авторов проекта, архитектора Александра Деринга, оно могло бы прекрасно сочетаться с окружающим пространством независимо от времени года.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Стоимость строительства оценивали примерно в 200 млн рублей.

Планировалось, что возведение, а точнее серьезная реконструкция старого здания «Искры» в красивый мультицентр с одноименным названием начнется в марте 2021 года, а закончится в 2022-м. Об этом altapress.ru писал еще в октябре прошлого года.

На тот момент для начала реализации идеи все было готово: существовал проект, разработанный в творческой мастерской архитектора Александра Деринга «Классика», было одобрение экспертов, в том числе общественного органа (градостроительного совета). Не хватало самой малости — благосклонного разрешения мэрии Барнаула.

Проект будущего комьюнити-центра «Искра» удостоен Золотого диплома. Предоставлено Александром Дерингом.

Факт Проект «Искры» был высоко оценен на российском уровне. Авторский коллектив в сентябре 2020-го был удостоен золотого диплома смотра-конкурса лучших архитектурных произведений 2018−2020 годов архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири — 2020» в номинации «Общественные и промышленные здания». А уже в ноябре прошлого года получил диплом Союза архитекторов России в рамках смотра-конкурса «Архитектурные произведения России».

Бывший кинотеатр «Искра». Февраль 2018 года.

Однако работы на строительной площадке до сих пор не начались. Вместо этого на сайтах «Авито» и «Циан» появилось объявление о продаже участка площадью 3,4 тыс. кв. м на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР.

Что это? Ошибка, участок-близнец или застройщик попросту передумал возводить объект? С этими вопросами мы обратились к директору консалтинговой группы «Преимущество» Сергею Сайку.

Достучаться до небес

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Тогда-то и выяснилось, что по какой-то причине горадминистрация игнорирует всю разрешительную документацию и не пропускает объект. Дошло до смешного — чиновники отправили застройщика на второй градсовет. После этого переговоры на какое-то время перешли в правовое поле.

Руководство «Преимущества», не добившись разъяснений в мэрии, отправилось в прокуратуру, где оценили действия государственных служащих. Ответ был дан в виде предписания, в котором четко говорилось: никакого повторного градсовета после принятия проекта в рамках первого быть не может.

Кинотеатр «Искра». gdevbarnaule.ru.

Тем не менее мэрия проигнорировала документ (есть в распоряжении редакции. — Прим. altapress.ru) и каждый раз старается найти все новую причину не допустить строительства. Девелопера даже обвинили во вздорности и «токсичности».

Так у застройщика и собственника земли и возникла мысль, несмотря на все вложенные деньги (а это миллионы рублей), отказаться от возведения мультицентра, продать землю и переключить ресурсы на строительный проект в Новосибирске.

Хороший довод

Возле администрации города чистят снег. Иван Кузьмин

Как признался Сергей Сайк, эта печальная история тянется еще со времен скандально известного замглавы администрации Сергея Демина. Именно он первым отказался пропускать проект, успешно прошедший все необходимые экспертизы и проверки. По словам застройщика, чиновник лично дал распоряжение на всех уровнях заворачивать мультицентр. Сейчас ту же позицию, внятно не разъясняя причину, занимают коллеги Демина.

В Барнауле хотят отремонтировать Дворец бракосочетаний за 16,7 млн рублей. www.zakupki.gov.ru

Но есть в этой истории и светлые пятна. В частности, проект застройщика отметили в управлении юстиции Алтайского края. Директор КГ «Преимущество» рассказал, что еще в феврале этого года прошло большое совещание. На нем говорили в том числе и о необходимости построить современный Центральный ЗАГС Барнаула.

«Идея открыть нечто похожее на Дворец бракосочетания с выходом в сквер, на площадь Жукова, очень понравилась руководству ведомства. Здание должно было стать новой достопримечательностью не просто района, а целого города. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы краевое управление юстиции забрало у нас не меньше 1,5 тыс. кв. м для этой цели. Это почти два этажа будущего здания. Таким образом проект для ведомства стал бы приоритетным», — отметил Сергей Сайк.

Дворец бракосочетания. wikimapia.org

В то же время проект понравился и министерству экономразвития Алтайского края.

«В целом мы настроены позитивно. Я встречался с врио министра Анатолием Нагорным. Он нас поддержал, ему понравился проект и сама идея строительства в Индустриальном районе современного мультицентра. А вот город, вместо того чтобы помогать, просто вставляет палки в колеса. О каких инвестициях может идти речь при таком подходе к работе с предпринимателями? Мы же не захватчики — это наше здание, мы не хотим просто нажиться, а готовы его реконструировать и вложиться еще в развитие Барнаула», — рассказал директор КГ «Преимущество».

Обвинения в осквернении

Памятный знак маршалу Г. Жукову. Стас Хазиев

Непонимание между администрацией города и владельцем земли привело к тому, что девелопер начал опасаться: вдруг проект вообще не будет реализован. Возник вопрос, не стоит ли провести мониторинг рынка недвижимости и не выставить ли землю со старым зданием бывшего кинотеатра на продажу, чтобы в случае плохого исхода продать объект — может, другому собственнику повезет больше.

«Все зависит от позиции городской администрации. Я уже разговаривал со всеми, но внятного ответа на вопрос, почему нет, так и не получил. Планируем попасть на прием к главе города Вячеславу Франку. Возможно, он как-то объяснит позицию. Но пока у нас это никак не получается», — пояснил застройщик.

Бывший кинотеатр «Искра». Февраль 2018 года.

К слову, три года назад владелец земли под бывшим кинотеатром «Искра» уже выставлял участок на продажу. Один из застройщиков Барнаула хотел забрать землю для строительства жилого дома. Сделка не состоялась — вместо высотки владелец недвижимости решил использовать землю для развития инфраструктуры района.

«И теперь нас обвиняют в том, что мы хотим воткнуть вместо „Искры“ жилой дом. Но это ведь не так. Мы вышли с вполне конкретным проектом. Более того, предложили помочь в благоустройстве площади Жукова, поставить наконец-то памятник знаменитому полководцу. Для этого за свой счет заказали проект. Архитекторы не только подготовили эскиз самого памятника, но и рассчитали место его расположения так, чтобы памятник было видно со всех сторон», — с досадой рассказал девелопер.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Кстати, как отметил Сайк, инициативу с возведением памятника Жукову в горадминистрации также не оценили. Застройщика обвинили в том, что памятник вынесли из-за кустов (там, где сейчас установлен памятный камень) для того, чтобы использовать освободившуюся землю для парковки.

Напомним, сейчас на площадь маршала Жукова спокойно проезжают машины и паркуются у самого камня. И никого не смущает такое соседство.

Более того, есть информация, что к непокорному застройщику была применена тяжелая артиллерия, а именно письмо некоего ветерана в адрес президента Владимира Путина. Якобы он от лица всех воевавших в ВОВ, живущих поблизости, пожаловался, что барнаульский девелопер покусился на святое и может осквернить память о Жукове, опять же построив жилую высотку.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Но Сайк не устает повторять: вместо «Искры» встанет красивое административное здание, а вместо камня — памятник полководцу, на который у мэрии за все годы, пока стоит памятный камень, так и не нашлось денег.

Отметим, что застройщик уже потратил на эскиз памятника более 15 тыс. рублей и готов потратить еще столько же на разработку другого варианта. Главное — знать, что же чиновникам администрации Барнаула не понравилось в предложенном варианте. Он даже предлагает провести конкурс.

«На все вопросы чиновники до сих пор не дали внятного ответа. В основном звучит нечто похожее на выражение из анекдота: „Не знаю как, но не так“», — подчеркнул девелопер.

Проект общественного здания мультифункционального центра «Искра». Предоставлено Александром Дерингом.

Пока застройщик еще борется за будущий мультифункциональный центр, но, как он сам признался, желания остается все меньше.

В случае негативного исхода девелопер планирует сконцентрироваться на большом проекте в соседнем регионе. Сейчас КГ «Преимущество» занимается проектированием офисного здания с вертолетной площадкой в центре Новосибирска.

Altapress.ru направил запрос в администрацию Барнаула и следит за развитием ситуации.