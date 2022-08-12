12 августа
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Недвижимость

Неопознанный строительный объект. В Барнауле на ул. Мамонтова возводят огромную металлическую «очумелость»

В Барнауле на ул. Мамонтова идет большая стройка. Металлические конструкции за сплошным коричневым забором и отсутствие паспорта объекта вызвали интерес у читателей altapress.ru. Наш корреспондент побывал на месте и попытался выяснить, что за НСО приземлился недалеко от центра города.

Стройка на ул. Мамонтова.
Стройка на ул. Мамонтова.
Altapress.ru.

Вид на стройку открывается с ул. Мамонтова. С двух сторон объект «охраняет» высокий забор, а вдоль пешеходной дорожки — бетонные плиты.

Возведение конструкции идет вовсю: работает кран, суетятся строители. Интересно, что на входной калитке замок висит с внешней стороны — будто на территории кого-то заперли.

Стройка на ул. Мамонтова.
Стройка на ул. Мамонтова.
Altapress.ru.

Корреспондент altapress.ru вежливо постучался, но ему не открыли.

Тогда был найден другой путь. Пришлось обойти объект с правой стороны — там расположились строительные вагончики. Рядом стояли работники, но рассказать о здании отказались.

Стройка на ул. Мамонтова.
Стройка на ул. Мамонтова.
Altapress.ru.

Сотрудники продуктового магазина по соседству предположили, что строящийся объект — это фруктово-овощная база. По их наблюдению, возведение началось весной.

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