Неопознанный строительный объект. В Барнауле на ул. Мамонтова возводят огромную металлическую «очумелость»

Вид на стройку открывается с ул. Мамонтова. С двух сторон объект «охраняет» высокий забор, а вдоль пешеходной дорожки — бетонные плиты.
Возведение конструкции идет вовсю: работает кран, суетятся строители. Интересно, что на входной калитке замок висит с внешней стороны — будто на территории кого-то заперли.
Корреспондент altapress.ru вежливо постучался, но ему не открыли.
Тогда был найден другой путь. Пришлось обойти объект с правой стороны — там расположились строительные вагончики. Рядом стояли работники, но рассказать о здании отказались.
Сотрудники продуктового магазина по соседству предположили, что строящийся объект — это фруктово-овощная база. По их наблюдению, возведение началось весной.