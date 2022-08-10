Старичкам тут не место. В Барнауле снесут еще два дореволюционных дома

Непригодные для жизни
Аварийные жилые дома в Барнауле сначала расселяют, а потом сносят. Большинство подлежащих расселению построены в 1950-х-1960-х годах. Но, в самом деле, есть весьма древние.
Согласно документам госзакупок, еще два многоквартирных жилых дома в Барнауле, построенные до революции, будут снесены в 2022 или 2023 году: на улицах Пушкина, 77 (год рождения — 1916) и Чехова, 7 (1915).
Оба здания двухэтажные и деревянные. Оба признаны аварийными до 1 января 2017 год и включены в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019−2025 годы.
По данным сайта «Реформа ЖКХ», они полностью расселены. Администрация Барнаула уже нашла подрядчиков на разработку проектно-сметной документации на снос этих зданий.
А вот конкурс на подбор организации, которая займется непосредственно сносом, пока не объявлен.
К сносу готово
Заколоченное здание на ул. Пушкина, 77 к сносу готово — оно не подает никаких признаков жизни. До недавнего времени дом, видимо, привлекал любопытствующих и бездомных — тем более, что бывшие хозяева оставили в нем «спальное место» — что-то вроде дивана.
Для таких гостей, очевидно, и висит на двери объявление администрации Центрального района: «Нахождение в данном доме, а также проживание в нем представляет угрозу для жизни».
Дом на Чехова, 7 (на пересечении с ул. Горького) выглядит поживее — на окнах второго этажа даже висят занавески (хотя и он официально расселен). Здание хранит отдельные следы заботливого хозяина — деревянную резьбу под крышей и резные наличники.
Но ни тот, ни другой дом не имеют статуса памятников и исторической ценности, вероятно, не представляют. Так же, как два других ветерана, уже снесенных в 2022 году: на Никитина, 129 (год постройки — 1895) и Анатолия, 146 (1898).
На месте обоих домов сейчас пустыри, зарастающие травой.
Планы на расселение
Между тем, в программу переселения также включены по крайней мере два барнаульских жилых дома, имеющих статус памятников архитектуры регионального значения: на ул. Интернациональной, 89 и Никитина, 128.
Срок их расселения — 2025 год. Какова их судьба после этого, кто будет их содержать и реконструировать, когда они опустеют, пока неясно — altapress.ru задал эти вопросы краевому управлению госохраны объектов культурного наследия, но ответ пока не получен.
Вообще же, в 2022 году снесут около 40 аварийных жилых домов разных лет постройкипереселить планируется более 4 тыс. человек. И дело двигается. В конце июля власти сообщали, что уже переехали почти 1,5 тыс. барнаульцев.
Согласно данным госзакупок, мэрия объявила новые четыре конкурса на поиск подрядчиков на снос домов на ул. Минская, 2 (1954), Водников, 20 (1928), ул. Тимуровская, 32 (1955), Опытная Станция, 3 (Лебяжье, 1958). Здания двухэтажные — кроме последнего, имеющего всего один этаж.
В целом же до 2025 года в краевом центре планируется расселить 156 аварийных домов (с учетом уже расселенных).
Что такое программа переселения
Переселение горожан из аварийного жилья ведется по краевой адресной программе с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и муниципальной программе «Барнаул — комфортный город» за счет средств городского бюджета.
В 2022 году за счет всех источников финансирования на программу переселения выделено 2,2 млрд рублей, из них почти половина — средства бюджета Барнаула (1,1 млрд). В общем планируется расселить 2,5 тысячи человек.
Источник: правительство Алтайского края.