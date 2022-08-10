10 августа
﻿
Недвижимость

Старичкам тут не место. В Барнауле снесут еще два дореволюционных дома

Как уже рассказывал altapress.ru, на днях в Барнауле снесли двухэтажный дом на ул. Привокзальная, 17, построенный до революции — в 1913 году. Дом этот когда-то был жилым, но после признания аварийным попал под снос после расселения жильцов. Это не единственное здание дореволюционной постройки, включенное в программу расселения, при этом большинство «старичков» не представляют большой ценности. Но не все.

Дом на ул. Тимуровская, 54 построен в 1956 году, признан аварийным в 2013-м, снесен в 2022-м.
Дом на ул. Тимуровская, 54 построен в 1956 году, признан аварийным в 2013-м, снесен в 2022-м.
Barnaul.org

Непригодные для жизни

Аварийные жилые дома в Барнауле сначала расселяют, а потом сносят. Большинство подлежащих расселению построены в 1950-х-1960-х годах. Но, в самом деле, есть весьма древние.

Согласно документам госзакупок, еще два многоквартирных жилых дома в Барнауле, построенные до революции, будут снесены в 2022 или 2023 году: на улицах Пушкина, 77 (год рождения — 1916) и Чехова, 7 (1915).

Оба здания двухэтажные и деревянные. Оба признаны аварийными до 1 января 2017 год и включены в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019−2025 годы.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», они полностью расселены. Администрация Барнаула уже нашла подрядчиков на разработку проектно-сметной документации на снос этих зданий.

А вот конкурс на подбор организации, которая займется непосредственно сносом, пока не объявлен.

Дом на ул. Пушкина, 77.
Дом на ул. Пушкина, 77.
Altapress.ru
Дом на ул. Пушкина, 77.
Дом на ул. Пушкина, 77.
Altapress.ru
Дом на ул. Пушкина, 77.
Дом на ул. Пушкина, 77.
Altapress.ru
Дом на ул. Пушкина, 77.
Дом на ул. Пушкина, 77.
Altapress.ru

К сносу готово

Заколоченное здание на ул. Пушкина, 77 к сносу готово — оно не подает никаких признаков жизни. До недавнего времени дом, видимо, привлекал любопытствующих и бездомных — тем более, что бывшие хозяева оставили в нем «спальное место» — что-то вроде дивана.

Для таких гостей, очевидно, и висит на двери объявление администрации Центрального района: «Нахождение в данном доме, а также проживание в нем представляет угрозу для жизни».

Дом на Чехова, 7 (на пересечении с ул. Горького) выглядит поживее — на окнах второго этажа даже висят занавески (хотя и он официально расселен). Здание хранит отдельные следы заботливого хозяина — деревянную резьбу под крышей и резные наличники.

Дом на ул. Чехова, 7 (пересеничение с ул. Горького).
Дом на ул. Чехова, 7 (пересеничение с ул. Горького).
Altapress.ru
Дом на ул. Чехова, 7 (пересеничение с ул. Горького).
Дом на ул. Чехова, 7 (пересеничение с ул. Горького).
Altapress.ru
Дом на ул. Чехова, 7 (пересеничение с ул. Горького).
Дом на ул. Чехова, 7 (пересеничение с ул. Горького).
Altapress.ru

Но ни тот, ни другой дом не имеют статуса памятников и исторической ценности, вероятно, не представляют. Так же, как два других ветерана, уже снесенных в 2022 году: на Никитина, 129 (год постройки — 1895) и Анатолия, 146 (1898).

На месте обоих домов сейчас пустыри, зарастающие травой.

Планы на расселение

Между тем, в программу переселения также включены по крайней мере два барнаульских жилых дома, имеющих статус памятников архитектуры регионального значения: на ул. Интернациональной, 89 и Никитина, 128.

Срок их расселения — 2025 год. Какова их судьба после этого, кто будет их содержать и реконструировать, когда они опустеют, пока неясно — altapress.ru задал эти вопросы краевому управлению госохраны объектов культурного наследия, но ответ пока не получен.

Жилой дом на ул. Интернациональной, 89 стоит в программе переселения и является памятником архитектуры.
Жилой дом на ул. Интернациональной, 89 стоит в программе переселения и является памятником архитектуры.
www.reformagkh.ru
Жилой дом на ул. Интернациональной, 89 стоит в программе переселения и является памятником архитектуры.
Жилой дом на ул. Интернациональной, 89 стоит в программе переселения и является памятником архитектуры.
www.reformagkh.ru

Вообще же, в 2022 году снесут около 40 аварийных жилых домов разных лет постройкипереселить планируется более 4 тыс. человек. И дело двигается. В конце июля власти сообщали, что уже переехали почти 1,5 тыс. барнаульцев.

Согласно данным госзакупок, мэрия объявила новые четыре конкурса на поиск подрядчиков на снос домов на ул. Минская, 2 (1954), Водников, 20 (1928), ул. Тимуровская, 32 (1955), Опытная Станция, 3 (Лебяжье, 1958). Здания двухэтажные — кроме последнего, имеющего всего один этаж.

В целом же до 2025 года в краевом центре планируется расселить 156 аварийных домов (с учетом уже расселенных).

Пустырь на месте дома на ул. Анатолия, 146
Пустырь на месте дома на ул. Анатолия, 146
Altapress.ru
Пустырь на месте дома на ул. Никитина, 129
Пустырь на месте дома на ул. Никитина, 129
Altapress.ru

Что такое программа переселения

Переселение горожан из аварийного жилья ведется по краевой адресной программе с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и муниципальной программе «Барнаул — комфортный город» за счет средств городского бюджета.

В 2022 году за счет всех источников финансирования на программу переселения выделено 2,2 млрд рублей, из них почти половина — средства бюджета Барнаула (1,1 млрд). В общем планируется расселить 2,5 тысячи человек.

Источник: правительство Алтайского края.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость