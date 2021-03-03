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Недвижимость

Мэрия Барнаула утвердила проект жилого квартала с конечной троллейбусов

Строительный комитет администрации Барнаула утвердил проект планировки межевания нового жилого квартала 2012 с конечной остановкой троллейбусов, сообщил «Алтайский портал недвижимости». Теперь территорию выставят на торги, где ее могут купить застройщики.

Троллейбус.
Троллейбус.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Квартал находится за ТЦ «Метро», где сейчас пустырь. Он ограничен Павловским трактом, ул. Власихинской, пр. Энергетиков и пр. Северным Власихинским.

С одной стороны участок граничит с ЖК «Норд», с двух других — с промышленными и ресурсоснабжающими предприятиями, включая ТЭЦ-3, а с четвертой (по другую сторону Павловского тракта) — с коттеджным поселком Солнечная поляна и ТРК «Арена».

Территория участка квартала 2012.
Территория участка квартала 2012.
altayrealt.ru

По плану межевания, жилые дома (восемь штук) будут стоять вдоль ул. Власихинской. Запроектировано здание детского сада, школа, поликлиника, пункт полиции, встроенные помещения для магазинов, кафе, аптек, 869 парковочных мест, в том числе 300 в гаражном комплексе.

Общая площадь участка составляет почти 209 тыс. кв. м, из которых более половины планируется оставить незастроенными и озеленить.

«Также любопытно, что проектировщики предложили сделать на участке (в конце ул. Взлетной, где она упирается в пр. Северный Власихинский) разворотное кольцо троллейбусов с диспетчерским пунктом. Очевидно, для этого существующий 7-й маршрут могут продлить вдоль ул. Взлетной от ул. Попова», — пишет издание.

В январе 2020 года жителей барнаульских новостроек обнадежили продлением троллейбусного маршрута № 7. Реализация такого проекта обойдется в 107,5 млн рублей, но пока этот вариант только в перспективе.

Ранее на собрании Союза строителей девелоперы порассуждали о развитии Барнаула.

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