«Деньги, которые мы зарабатываем, должны оставаться на Алтае»: девелоперы о развитии Барнаула

Один из крупнейших застройщиков региона Владимир Отмашкин уверен, что зарабатываемые девелоперами деньги должны инвестироваться в региональную промышленность. Например, вкладываться в создание отраслевых предприятий. Все, что закупается строителями на стороне, можно производить в Алтайском крае, уверен он. Но для этого нужно обеспечить рентабельность такого производства, отметил застройщик, обращаясь к участникам общего собрания Союза строителей, состоявшемся 25 февраля.

Барнаул бесперспективный?

Ранее Владимир Отмашкин не раз поднимал вопрос об инвестиционной непривлекательности Барнаула и региона. В частности, он подчеркивал, что для нормального развития Алтайскому краю нужно обязательно налаживать производство своей продукции, в том числе для строительной отрасли.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

«Деньги, которые мы зарабатываем, господа строители, должны оставаться на Алтае. Давайте попробуем проанализировать, что мы закупаем в других регионах и попробуем организовать производство этого здесь. Оснастка, прицепы и масса других вещей можно делать и на Алтае», — заметил он во время доклада на общем собрании.

Далее Отмашкин добавил, что в городе нет ни одного крупного инвестиционного проекта, в том числе федерального. Так, уже давно зреет острая необходимость соединить северную и южную части города. Проблему мог бы решить проход в районе ж/д вокзала, но вопрос на сегодняшний день даже не выносится на обсуждение.

«Инвестиции — это трамплин для развития промышленности, и как следствие, для получения дополнительных отчислений в бюджет. Каждая копейка правильно направленных вложений позволяет создавать базу для налогов. А каждая копейка, отобранная из сметы строительного проекта, ставит вопрос перед порядочной организацией о ее кончине. Если предприятие будет стабильно работать, все вернется стократно. Барнаул же по инвестициям в таком положении, что страшно на это смотреть. Он становится бесперспективным», — с горечью отметил девелопер.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Не менее громкое заявление застройщик сделал в отношении развития застроенных территорий.

«Осипенко и Поток надо сносить, ведь это центр города. Но это сложно сделать без соответствующей программы», — добавил он.

Отмашкин напомнил о негативной практике реновации в отдельных районах Барнаула. Застройщики, заходя на и без того сложный участок, нередко сталкиваются с ситуациями, когда ряд собственников, желая нажиться, выставляют в разы завышенную стоимость своей недвижимости. Здесь без поддержки администрации города и подготовленной законодательной базы обойтись будет нельзя, считает девелопер.

«Позорное пятно»

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

За прошлый год немало копий было сломано о земельный вопрос. Одни застройщики настаивали, что их катастрофически мало. Другие считали, что проблема попросту раздута.

Однако, согласно статистике, судя по объему незавершенного строительства и выданным разрешениям на возведение жилых объектов, в Алтайском крае строить стали в два раза меньше. А это никак не вяжется с позитивными данными регионального минстроя.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Министр строительства региона Иван Гилев, считает, что ситуация стабильная, хотя и не улучшается. В Алтайском крае зафиксировано 2 млн 300 тыс. кв. м. «незавершенки». Из них на Барнаул приходится 1 млн 100 тыс. кв. м. многоквартирных домов и ИЖС. Пока задел есть, но его хватит не больше чем на 2,5 года, отметили эксперты в рамках своих выступлений.

Количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов за последние годы: 61 — 2018 год

20 — 2019 год

26 — 2020 год

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Члены Союза строителей, в числе которых и гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович, считают, что ситуацию отчасти мог бы решить банк земель. Иными словами, перечень территорий, которые в перспективе могли бы использоваться для застройки. Сюда мог бы войти большой кусок так называемых «докучаевских земель» — территория в 800 га западнее ул. Просторная, которая не так давно оказалась в приаэродромной зоне.

Как уже писал altapress.ru, на сегодняшний день ведется совместная работа краевых и городских властей с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и федеральным Минстроем о сдвиге санитарных зон приаэродромных территорий. Планируется, что из-под ограничений будут выведены участки, общей площадью не менее 400 га из 800 га.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

По этому же поводу высказался и Владимир Отмашкин.

«Это вообще позорное пятно. И министр так спокойно об этом рассказывал. Нужно пояснить: 800 га чернозема Алтайского края позволили бы Барнаулу питаться хлебом два месяца. В течение последних пяти лет эта земля не обрабатывается, потому что за это можно получить штраф в 300 млн рублей за нецелевое использование и необоснованное обогащение», — заметил девелопер.

Далее он добавил, что застройщикам быстро освоить такую территорию в любом случае не получится. Поэтому нужно проработать схему постепенного вывода земель из состава сельхозназначения в состав жилищного строительства, и использовать по мере необходимости.

«Разговор о том, что земли в Барнауле под жилищное строительство нет — это не тот разговор. Люди просто этим вопросом вообще не занимаются. А у других создается впечатление, что данная земля имеет какое-то имя собственное, будем так говорить, и пытаются постоянно ее вывести из-под обсуждения», — резюмировал Отмашкин.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк разделяет обеспокоенность девелопмента. В то же время, он не считает, что развитие города ограничивается только лишь строительством жилых объектов.

«Развитие Барнаула — это тяжелейший вопрос. Можно улучшать город не строя много — возводить больше бассейнов, развивать студенчество, заниматься дорогами и благоустройством Барнаула. Развитие города — это миллионы квадратных метров ввода? Или это комфортная городская среда? Это важные вопросы», — заметил мэр.

Строительство детских садов и школ под вопросом

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Собравшиеся обсудили и проблему, связанную с бюджетными стройками. На сегодняшний день создалась ситуация, в которой цена проектов настолько низкая, что в них не хотят ввязываться крупные игроки. Девелоперы отказываются работать в убыток.

«В течение года Союзом строителей совместно с региональным минстроем проводилась работа по решению этих острых вопросов. После повышения сметной стоимости объектов социальной сферы в октябре 2019 года проблема ценообразования была решена лишь частично. Среднее увеличение произошло на 10%, тогда как ожидаемое, по расчетам специалистов, должно составлять 18−20%. Но со второго квартала 2020-го новая редакция определения стоимости трудозатрат вновь снизила сметную стоимость на несколько процентов», — пояснил в ходе собрания председатель Союза строителей Александр Мишустин.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

К тому же, нередко на аукционы, где разыгрываются такие объекты, выходят компании, которые откровенно демпенгуют, уменьшая и без того предельно низкий ценник проектов. Такие подрядчики, чтобы сэкономить, нередко оптимизируют другие затраты, чаще это налоги.

«Давайте предметно проанализируем строительство конкретных объектов за два последних года. Я не сомневаюсь в том, что там не только подрядчики, но и система управления строительным комплексом Алтайского края весьма в сложно положении. Уверен, мы вскроем такие вещи, над которыми нужно будет поработать и сделать соответствующие выводы», — отметил Отмашкин.

Во время пандемии выявилась и еще одна проблема, считают застройщики. Александр Мишустин отметил, что на апрельское обращение Союза о мерах поддержки строительного комплекса, пересмотру цены контрактов в связи с пандемией, был получен примерно такой ответ: «пользуйтесь теми льготами, которые вам регламентирует федеральный закон».

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Тем временем, растут цены на стройматериалы, до сих пор не отменены изменения в области повышения сейсмических норм для объектов соцкультбыта, в 2020 году добавились еще затраты на меры по профилактике распространения ковида.

Все эти расходы застройщик вынуждены брать на себя в силу того, что Единый стройзаказчик не пересматривает стоимость проектов.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев отметил, что полностью поддерживает девелопмент и считает, что цена должна включать в себя все необходимые расходы. В октябре прошлого года подготовлен еще ряд статей, которые ранее не включались в сметы.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

«Хотелось бы развеять некоторое недопонимание. Ни один государственный заказчик, который распоряжается бюджетными деньгами, в рамках заключенного контракта не может увеличить указанную сумму. Тем не менее, при проектировании наша с вами задача — максимально включить все затраты в проектное решение», — пояснил Гилев. Далее он добавил, что включить в уже существующие документы дополнительные затраты не полусится.

Справка В 2021 году минстрой планирует вложить в бюджетные стройки почти 10 млрд рублей. Это возведение школ, детских садов, ремонтные работы и т. д. В прошлом году было потрачено меньше — 7 млрд рублей. На сегодняшний день уже проектируется порядка 10 школ.

«Строительный» вопрос

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Были рассмотрены и более частные проблемы. Например, отмечен прорыв в области поощрения работников отрасли. Так, в 2020 году губернатор Виктор Томенко подписал указ об учреждении региональной премии им. И.Н. Копелиовича за особые заслуги в строительстве.

Однако до сих пор нет четкого понимания, где будет установлен памятный знак строителям Алтайского края. Ветераны отрасли выступили с инициативой возвести его у гостиницы «Барнаул», на пр. Строителей, что логично. Но на разных уровнях реализация идеи пока откладывается в долгий ящик.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Просьбу Союза строителей об организации конкурса проектов памятного знака проигнорировали архитекторы города. Девелоперам пришлось обращаться к студентам и иногородним специалистам. Но утвержденный эскиз проекта не пропустили на последнем заседании градостроительного совета. Не утвердили и предварительное местоположение. Вопрос повис в воздухе. Представители инициативной группы опасаются, что пока профильные структуры утвердят памятный знак, не останется ни одного ветерана отрасли.

Важен диалог

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

В заключение девелоперы, промышленники, проектировщики и представители власти в лице зампреда регионального правительства Александр Климин, министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, мэра Барнаула Вячеслава Франка договорились создать рабочую группу, в рамках которой постепенно будут решаться наиболее важные проблемы отрасли.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

Александр Климин особо подчеркнул, что готов в конструктивному диалогу и намерен сотрудничать с девелопментом города и края. К тому же в сложившейся ситуации не исключен пересмотр и структуры регионального минстроя. Практика работы застройщиков с госорганом показывает, что в его составе для всестороннего понимания всех вопросов строительства не хватает специалистов из данной отрасли.

«Я думаю, что нужно раз в месяц собираться, решать какие-то вопросы и двигаться в выбранном направлении», — отметил под занавес Вячеслав Франк.

«Мы постараемся учесть все высказанные замечания. И усилия нашего сообщества совместно с минстроем будут направлены на то, что Союз строителей не успел сделать в прошлом году для решения озвученных проблем», — завершил повестку дня Александр Мишустин.