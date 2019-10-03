Новосибирский бизнесмен купил офис «СтройГАЗа» в Барнауле

Компании принадлежит не все здание, а только доля: 31/100 — то есть почти треть. Сутормину она досталась за 51,1 млн рублей.

Бизнесмен получил офисные помещений площадью 8,67 тысяч кв. м, а также право аренды земельного участка под ним площадью 4,68 тысяч кв. м.

В здании также располагаются управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, региональное минэкономразвития, Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций, краевая Счетная палата и Алтайский центр кластерного развития.

Сергей Сутормин более 20 лет отработал в банковской сфере. Сейчас он гендиректор и совладелец (50%) строительной компании «Лидер и Ко» (Новосибирск).

Кому еще досталось «наследство «СтройГАЗа»?

Как писал altapress.ru, ранее руководитель барнаульской производственно-строительной компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков купил на аукционе активы обанкротившегося «СтройГАЗа»: участки на Красноармейском проспекте и расположенные на них небольшие здания.

В сентябре 2018 года Александр Григорьев (в прошлом предприниматель) купил лыжную базу «СтройГАЗа». За здание и почти 2 га земли он заплатил 33,3 млн рублей.

В январе 2019 года жительница Рубцовска Наталья Борисова купила одноэтажное здание на ул. Партизанская, д. 103 и участок на ул. Пролетарская, д. 104-а, тоже принадлежавшие «СтройГАЗу».

Куплено и административное здание с пристроенными мастерской и гаражом общей площадью 2 612,4 кв. метра, расположенное в Барнауле на ул. Попова, 7. Покупателем стал Рашад Омар Оглы Кашлаев (гражданин России), который заплатил за него 23,5 млн рублей.