Нужно больше новостроек. Власти придумали, как не снижать темпы и спасти «Барнаулкапстрой»

Ведется актуализация генерального плана Барнаула, заявил Франк. 25 февраля на заседании Союза строителей рассмотрят итоги консультаций по этому вопросу.
В пресс-службе правительства края добавили, что «благодаря взаимодействию краевых властей и правительства Российской Федерации удалось сохранить прежние нормы и требования к сейсмичной безопасности строящихся зданий».
Это позволяет не снижать темпы строительства жилья на территории региона, считают власти.
Также мэр подчеркнул, что держит на контроле финансовое состояние «Барнаулкапстроя».
«Совместно со Сбербанком Российской Федерации ведется взаимодействие с участниками долевого строительства объектов этого застройщика», — передает слова Франка пресс-служба регионального правительства.
Общение с инициативными группами дольщиков налажено, в ближайшее время подготовят «дорожную карту» по урегулированию спорных ситуаций с дольщиками, отчитался мэр.
Ранее алтайские строители обвинили краевой минстрой в чересчур позитивных оценках развития строительной индустрии.