Свет в оконце. Общественники просят пересчитать инсоляцию будущей высотки на ул. Гущина в Барнауле

Экспертов просят повторно провести оценку возможности строительства высотки между домами № 150/3 и № 150/4 на ул. Гущина в Барнауле. При этом особое внимание стоит уделить расчетам инсоляции — степени освещенности солнечным светом.

К повторной проверке призвали в краевом отделении ОНФ. Общественники не исключают, что при проектировании многоквартирника могли быть допущены ошибки в инсоляционном расчете.

Учитывая требования СанПиНа и данные из генерального плана и визуализации проекта, эксперты ОНФ предположили, что северный фасад будущего десятиэтажного дома будет иметь не более 1,5 часов инсоляции (при учете балконов даже менее 1,5 часов).

Уровень инсоляции западного и восточного фасадов будет стремиться к нулю и только инсоляция южного фасада составит около 3,5 часов.

Таким образом, три из четырех фасадов не соответствуют требованиям. Значит, окна, выходящие на эти фасады, могут быть только из нежилых комнат, либо из комнат квартир, окна которых выходят только на южный фасад.

«Даже если предположить, что на этаже каким-то образом разместятся три квартиры, то всего в этом доме с приблизительной площадью этажа около 300 квадратных метров не будет и 30 квартир, что с точки зрения здравого смысла кажется маловероятным», — заключили «фронтовики».

Если нарушение подтвердится, эксперты ОНФ предлагают отказаться от возведения многоэтажки и построить на участке социально-значимый объект, либо создать рекреационную зону.

Накануне администрация Ленинского района Барнаула и комитет по строительству попытались урегулировать конфликт местных жителей с застройщиком. В результате удалось временно остановить стройку.

Ранее altapress.ru писал о пенсионере из Екатеринбурга, который семь лет пытается доказать, что его квартира непригодна для жилья из-за недостатка света.