Очередную партию недвижимости застройщика-банкрота выставили на торги в Барнауле

Имущество разорившегося «СтройГАЗа» снова выставили на торги. В этот раз реализовать пытаются 24 объекта, среди которых права требований на квартиры в скандально известном доме на Павловском тракте, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

С молотка продадут нежилые помещения, парковочные места, гаражные боксы, автомобили, тракторы, здание детского сада в селе Саввушки Змеиногорского района, а также 11 прав требований на квартиры в недавно сданном доме на Павловском тракте, 291, площадью от 31 до 93 кв. м и стоимостью от 1,5 до 3,4 млн рублей.

Самым крупным лотом стала 16-этажка на ул. 6-й Нагорной, 15г/5, которую застройщик начал возводить в 2014 году (ЖК «Моховая поляна»). Высотку оценили почти в 44 млн рублей, хотя с 2016 года за ней не было никакого наблюдения — недострой не законсервировали и не охраняли.

Дата проведения торгов пока не назначена.

Ранее конкурсный управляющий «СтройГАЗа» выставлял на торги недострой возле краевого управления Федеральной налоговой службы с загадочным названием: пусковой комплекс ФНС. Возведение объекта заморозили более 10 лет назад.