В Барнауле выставили на продажу 10-летний долгострой в деловом центре города

Конкурсный управляющий обанкротившейся строительной компании «СтройГАЗ» Владимир Заплава выставил на торги недострой возле краевого управления Федеральной налоговой службы. Он пустует уже больше 10 лет.

Не строят с 2008 года

«СтройГАЗ» строил высотку управления ФНС по Алтайскому краю на пр. Социалистическом, 47 в 2006—2008 годах по проекту одного из ведущих архитекторов Барнаула Владимира Золотова.

Здание ввели в эксплуатацию, однако часть объектов около него так и остались незавершенными.

Среди них — строение на ул. Пролетарской, 98. Компания возвела только три этажа, но 12 лет назад строительство заморозили. По данным altapress.ru — из-за того, что Федеральная налоговая служба России, которая финансировала строительство, не стала выделять деньги на его продолжение.

Недострой в Барнауле на ул. Пролетарской , 98. Altapress.ru

Что здесь начинали строить

В документах этот недострой площадью 2,9 тыс кв. метров с участком в 6,4 тыс. кв метров называют блоками пускового комплекса здания ФНС.

Но, по данным altapress.ru, в нем планировалось разместить инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам и еще одну районную инспекцию. Мест в основном здании не хватило, например, ИФНС по Октябрьскому району — сегодня она находится на ул. Профинтерна, 48а.

После того, как деньги на завершение строительства перестали выделять, «СтройГАЗ» пытался найти покупателя. А в 2018 году компания была признана банкротом — спасти ее пытались, но так и не смогли.

Недострой на ул , Пролетарской , 98. Altapress.ru

Главная ценность — участок

И вот теперь недострой с участком выставил на торги конкурсный управляющий. Стартовая цена лота — 78,47 млн рублей, из них 55,7 млн рублей — цена участка сложной геометрической формы (как указано в отчете об оценке). Прием заявок начался 23 марта, закончится 25 апреля.

Надо сказать, что многие объекты «СтройГАЗа», которые продавали в ходе банкротства, пользуются спросом. Правда, как правило, покупатели не торопятся участвовать в торгах в ожидании большой скидки. Тем не менее, крупные активы уже сменили собственника.

Так, золотопромышленник из Кузбасса купил за 150 млн рублей голухинский цементный завод. Офис «СтройГАЗа» на пр. Комсомольском, 118 приобрел за 51 млн экс-управляющий новосибирского филиала банка «Открытие».

В начале 2019 года покупателя нашли небольшое здание и два участки с другой стороны высотки управления ФНС — предпринимательница заплатила за них 17 млн.

Участок на ул. Прлетарской , 98. ДубльГИС.

С учетом сложной конфигурации

Впрочем, снижения стоимости в ходе торгов дожидаются не все. Известный барнаульский строитель Андрей Комяков осенью 2019 года выкупил здания с участками пр. Красноармейском, напротив ТЦ «Гулливер», по стартовой цене — за 86,6 млн рублей.

Возможно, и недострой ФНС тоже вскоре найдет своего покупателя. Если, конечно, его не смутит конфигурация участка.

Согласно выводам оценщика, участки неправильной сложной геометрической формы пользуются существенно меньшим спросом. Впрочем, как следует из отчета об оценке, этот факт учтен при расчете стартовой цены.