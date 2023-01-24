Однушку с видом на Обь и хаммамом продают за 5,9 млн рублей в Барнауле

Однокомнатную квартира прямо на берегу Оби продают за 5,9 млн рублей в Барнауле. Владелец сделал несколько оригинальных дизайнерских решений. Объявление размещено на « Авито ».

Однокомнатная квартира, 48 кв. м за 5,9 млн рублей

Площадь однушки — 48 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит почти 123 тыс. рублей.

Квартира находится на ул. Приречной, 9. Дом расположен вдали от городской суеты, и по ночам хозяин квартиры будет слышать только шум волн Оби.

Однушка находится на шестом этаже из 24. Владелец сделал панорамное остекленение на лоджии. Отсюда открывается красивый вид на реку.

Квартира полностью мебелированная. Здесь есть кухонный гарнитур, сантехника, диван. В ванной комнате владелец сделал мини-версию хаммама в душевой кабинке. Здесь можно попариться на керамической скамейке.

Рядом с домом — несколько поликлиник и продуктовые магазины. Чуть дальше расположены офисные центры, кафе и рестораны.