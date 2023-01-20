Розове чудо. Нежную трешку продают за 13,3 млн рублей в Барнауле

Площадь нежной трешки — 114 кв. м. Один «жилой метр» стоит здесь 117 тыс. рублей.
Квартира находится на 11 этаже из 16. Продавцы отмечают, что дом расположен в экологически чистом районе. Утверждается, что будущим хозяевам не будет мешать шум улиц, а закрытая территория гарантирует безопасность.
В квартире сделали дизайнерский ремонт в розовых и светлых тонах. В гостиной установили большое панорамное окно, из которого открывается вид на Обь. Вид из других окон не менее красивый — на Ленточный бор и город.
В трешке есть уютная гостиная, совмещенная с кухней. Отсюда можно выйти на лоджию. Обустроены спальня и детская комната. В ванной оборудовано место под сауну. Из дополнительных помещений — второй санузел и гардеробная.
В стоимость квартиры входят почти вся мебель и кухонная техника.
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