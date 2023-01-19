19 января
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Недвижимость

Три в одном. Дом, магазин и участок продают за 33,5 млн рублей в Барнауле

Большой дом, коммерческое помещение и участок продают за 33,5 млн рублей в Барнауле. Все это — собственность одного человека. Они находятся на Северо-Западной ул., 135А. Объявление размещено на «Авито».

Дом и магазин на участке в 11 соток за 33,5 млн рублей
Дом и магазин на участке в 11 соток за 33,5 млн рублей
Авито

Площадь дома составляет 242 кв. м. Во втором, трехэтажном помещении расположен хозяйский магазин «Инструменты» в 188 кв. м. Они построены на участке в 11 соток. Также на территории есть гараж на два машиноместа.

Магазин инструментов находятся на первом этаже, остальные два этажа — жилые. В них можно как жить, так и сдавать в аренду.

При строительстве хозяева использовали качественные материалы: дерево, камень. Перекрытия между этажами — железобетонные. На полу сделали бетонную стяжку. Лестницы в доме две — одна металлическая и вторая деревянная.

Комнаты обставили старинной мебелью, отчего кажется, что попадаешь в дом зажиточного купца. Усиливает ощущение большой каменный камин посередине гостиной.

На земельном участке заложен фундамент для постройки дополнительной недвижимости.

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