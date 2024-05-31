Две гараж-стоянки с помещениями общественного назначения появятся в Индустриальном районе Барнаула. Архитектор Владимир Золотов презентовал проект на градостроительном совете.

Объекты будут находиться на участках на проезде Северный Власихинский, 118 и 120, в юго-западной части микрорайона 2011. Чтобы обосновать строительство, разработали проект планировки квартала.

Вокруг расположены 10-16-этажные дома. Проезд, а также озеленение отделят будущие гаражные комплексы от территории школы.

В каждом из гаражей будет по 138 машиномест – с -1 до 2 этажа включительно. А по 45 парковочных мест приготовили на самих участках.

«В жилых районах офисные помещения практически не строят, в них видим потребность. Если ее не будет, сократим объем: мы приготовили пару вариантов с устройством помещений общественного назначения в теле гаражей. Чтобы не нужно было ничего ломать».

Второй вариант зданий предусматривает места для более 200 автомобилей и, соответственно, минимуму общественных помещений.

Как отметил Владимир Золотов, на участке установят санитарно-защитные зоны и проведут работы по охране окружающей среды.

Эксперты порекомендовали увеличить вместимость гаражей и отдать первым этажам общественную функцию.

Проект одобрили.

Объекты на пр. Северный Власихинский, 118 и 220 примерно одинаковы. У каждого:

3,3 тыс. кв. м – площадь участка;

2 тыс. кв. м – площадь застройки;

2,6 тыс. кв. м – площадь общественных помещений.

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