Опубликованы кадры с места авиакатастрофы грузового Boeing в пригороде Тегерана

Катастрофа произошла, предварительно, из-за сложных погодных условий, сообщает иранский телеканал Press TV.
Самолет следовал из Бишкека в международный аэропорт «Пайам» в городе Карадж, но по ошибке стал приземляться в аэропорту «Фатх» в том же городе, пишет bfm.ru.
Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
По некоторым данным, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район.
О жертвах ЧП пока не сообщается. Предположительно, пилоты выжили, сообщает РИА Новости.