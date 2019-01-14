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Опубликованы кадры с места авиакатастрофы грузового Boeing в пригороде Тегерана

В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет Boeing-707, на борту которого находились 10 человек, сообщает РИА Новости.

В самолете.
В самолете.
СС0

Катастрофа произошла, предварительно, из-за сложных погодных условий, сообщает иранский телеканал Press TV.

Самолет следовал из Бишкека в международный аэропорт «Пайам» в городе Карадж, но по ошибке стал приземляться в аэропорту «Фатх» в том же городе, пишет bfm.ru.

По некоторым данным, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район.

О жертвах ЧП пока не сообщается. Предположительно, пилоты выжили, сообщает РИА Новости.

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