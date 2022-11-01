Осенний Вечерний. Как выглядит барнаульский переулок, в котором утром, днем и ночью делать нечего

Не все жители краевой столицы знают, что в Барнауле есть Вечерний переулок. У многих его название ассоциируется с темной и опасной территорией. А у нашего корреспондента были другие представления: тихая дорога с романтичным светом от фонарей. Поэтому холодным осенним днем мы отправились в переулок Вечерний, чтобы проверить воображение.

Переулок располагается на окраине Барнаула, в коттеджном поселке, недалеко от ул. Солнечная поляна. Он небольшой. Его длина 190 метров.

Когда мы зашли в Вечерний, то увидели фотогеничную лужу. Только взгляните на ее ледяные осколки. Они переливаются в лучах солнца цветами радуги.

Барнаульский пер. Вечерний. Altapress.ru.

Дорога в переулке широкая и тихая, правда, уличного освещения мы не обнаружили.

Дома визуально одинаковые. Но один коттедж все-таки выделяется из общего строя. Широкая территория придает ему простора. А коричневая крыша и забор — стильный вид.

В Вечернем тщательно следят за территорией возле домов. Местные жители выращивает пушистые туи и русские березки. Где-то вдоль забора вьется то ли плющ, то ли виноград, но из-за прохлады он уже сбросил листья.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье на Вечернем. Но ни одного предложения не нашли. Зато на соседних улицах предлагают несколько коттеджей. Например, на ул. Просторной продается дом 200 кв. м. Уточняется, что он отделан качественным сайдингом. Его оценивают в 15 млн рублей. Коттедж на ул. Лиственничной продается за 9 млн рублей. В объявлении указывают, что в доме два этажа, на первом — большая гостиная, кухня и столовая. На втором — огромная спальня.