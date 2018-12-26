Остается ждать. Минстройтранс рассказал о судьбе алтайских обманутых дольщиков

В Алтайском крае решили вопрос с обманутыми дольщиками домов на проезде Канатном, 46б в Барнауле и лице Южсиба, 52а в Новоалтайске. В первом случае гражданам выдадут земельные участки вместо квартир. Во втором — дом достроят за счет инвестора, рассказал Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса на пресс-конференции 25 декабря.

Наследие «Звезды»

В рамках процедуры банкротства недострой на проезде Канатном, 46б продали инвестору. Однако полученная сумма не покрыла вложений нескольких десятков дольщиков: потратив на семиэтажку в сумме 102 млн рублей, они получили только 4,8 млн рублей.

Игорь Спивак,

начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса:

Предполагая такую ситуацию, краевой Минстройтранс вышел с законодательной инициативой. В соответствии с ней у дольщиков есть возможность получить участок под индивидуальный дом в черте города или за его пределами — по желанию. Это в качестве компенсации за недополученные средства.

Однако, уточнил спикер, надел можно будет получить в порядке очереди. По предположениям Спивака, ожидание в ней может составить до двух лет.

Кто и как строил

Дом на Канатном начали строить в 2011 году, а сдать планировали в 2012-м. Фактически здание построили на 20%. В 2017 году суд признал виновным Михаила Борисова, учредителя и руководителя компании «Сибирь Звезда». Он ввел в заблуждение своих клиентов, которые полагали, что вкладывают деньги в строительство жилья на пр. Канатный, 46. Дом он не достроил. Борисову присудили 6 лет реального срока со штрафом 530 тыс. рублей.

В ходе торгов участок купил Юрий Гатилов, руководитель компании «Жилищная инициатива». Пока это его земельный резерв. Дома там появятся, когда решится вопрос со строительством дороги от шоссе Ленточный бор до Нового моста.

Новоалтайские перспективы

Решен вопрос с завершением строительства дом на Южсиба, 52а. В этом году вносили изменения в закон Алтайского края, благодаря чему есть возможность привлекать санатора. «В качестве компенсации затрат ему без конкурса выделят земельный участок, который будет соотносится по стоимости с вложенными в долгострой средствами», — уточнил Игорь Спивак.

Есть несколько компаний, которые хотели бы достроить дом на этих условиях, однако их названия не раскрывают. Кроме одного — компании «Горем». Планируется, что окончательно санатора определят в начале следующего года.

Кто и как строил

Дом на Южсиба, 52а возводила компания «Строй-Тактика» Валентина Павлова. С 2013 по 2015 годы он получил от дольщиков получил больше 145 млн рублей. После этого он уехал за пределы региона и долго был в розыске. Предпринимателя задержали в январе 2017 года в Магнитогорске и этапировали в Алтайский край. Суд приговорил бывшего генерального директора строительной компании к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.