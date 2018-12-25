Ипотека спровоцировала гигантский рост ввода жилья в Алтайском крае

В 2018 году в Алтайском крае введут около 740 тысяч квадратных метров жилья. Об этом 25 декабря на пресс-конференции рассказал Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса.

Сейчас в Алтайском крае введено 705 тысяч квадратных метров жилья при плане 630 тысяч «квадратов». Ожидается, что до конца 2018 года строители сдадут еще 25 тыс. кв. метров. Плюс копилку пополнят объемы индивидуального домостроения. В итоге — 740 тыс. против 630 в 2017 году.

Игорь Спивак,

начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса:

Такие высокие показатели по вводу жилья — это результат роста объемов ипотечного кредитования. За январь-ноябрь 2018 года выдано 22,3 тыс ипотечных кредитов на 31,45 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года только 23 млрд.

Рост объемов ипотечного кредитования эксперты объясняют низкой ипотечной ставкой. В этом году займы под залог недвижимости выдавали под 7,5−9% годовых.

Игорь Спивак также сообщил о благоприятном прогнозе по вводу жилья в 2019 году. Согласно планам, в Алтайском крае должны построить 700 тыс. «квадратов».

Игорь Спивак,

начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса:

Это достижимые цифры. Сейчас в Алтайском крае одновременно строится 143 многоквартирных дома. Анализ выданных разрешений на строительство говорит о том, что к концу года их будет около 200 с общей площадью квартир около 1,5 млрд кв. метров. Это задел. Политика, которую проводит президент РФ Владимир Путин направлена на то, чтобы снижать ставку по ипотеке. Не думаю, что банки пойдут вразрез с этими задачами.

Однако о более долгосрочных перспективах чиновник говорит с осторожностью. Чтобы добиться плановых показателей в 2020 году и ввести 954 тыс. кв. м жилья, нужно принять комплекс мер. В том числе предоставить строителям достаточно участков для строительства многоквартирных домов.