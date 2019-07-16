«Перекроют „легкие“ Барнаула». Известный архитектор высказался о планах построить высотки на пруду Лесной

Любая высотная застройка вдоль берега Барнаулки перекроет «легкие» города. Так прокомментировал почетный архитектор России Станислав Зенков аукцион минприроды , по результатам которого на месте пруда Лесной в Барнауле должны появиться 29 высоток, школа, детсад и спортивно-оздоровительный комплекс. Что еще необходимо учитывать, затевая этот и другой проекты на искусственных участках, он рассказал altapress.ru.

Искусственный участок на «пруду»

Как уже сообщал altapress.ru, 5 июля Минприроды Алтайского края выставило на аукцион право создания искусственного участка площадью 46,1 гектар на месте пруда Лесной на Барнаулке.

Итоги аукциона подведут 5 августа. Согласно условиям торгов, планируемое использование искусственно созданного участка — строительство многофункционального жилого комплекса из 29 многоквартирных домов со встроенно-пристроенными объектами, школы, детсада и спортивно-оздоровительного комплекса.

Инициатором создания участка, по данным агентства «Банкфакс», является барнаульская фирма «МДС-Алтай». По сведениям портала «За честный бизнес», ключевой учредитель фирмы Сергей Сухоруких владеет также золоторудной компанией «Старатель». А по данным Kartoteka.ru, в 2003—2018 годах он был владельцем 91% долей строительной компании «Карнеол» (и какое-то время ее директором).

В районе бывшего пруда Лесной. Осень , 2018 год. Altapress.ru

На месте пруда сейчас болото

По факту пруда здесь давно нет — воду спустили в 2000 году из-за того, что подтапливало подвалы и погреба частного сектора, расположенного вдоль берега Барнаулки. «Сейчас там только русло реки, но название сохранилось», — сказал Станислав Зенков.

«Котловина, бывшая затопленной территорией, представляет собой проточное пойменное болото, поросшее густой растительностью. Пойма не заполняется, русло делится на неширокие рукава», — следует из проекта разрешения на создание искусственного участка.

Так или иначе, на этом болоте к 2029 году запланировано создание искусственного участка (методом засыпки) и возведение нового микрорайона.

Строительство предотвратит дальнейшую деградацию территории пруда, позволит уменьшить эрозионные процессы прилегающих территорий и увеличить водность Барнаулки, утверждает автор идеи в обосновании проекта.

Однако Станислав Зенков весьма критично оценивает эти планы.

Схема расположеня нового жилого комплекса. altayrealt.ru

Оставьте городу парки

Любая высотная застройка вдоль берега Барнаулки перекроет «легкие» города, так как будет тормозить движение здоровых воздушных масс из ленточного бора по руслу реки в сторону Оби, которые в последующем рассеиваются в котловине Центрального района Барнаула, сказал Зенков.

Станислав Зенков,

почетный архитектор России:

Это мое мнение, основанное на неоднократных беседах с экологами Ленгипрогора, проектировавшего предыдущий генплан города. Пойму Барнаулки надо превращать в парковые зоны, компенсировать недостающие городу зеленые зоны. Парки в сочетании с рекой дают максимальный эффект для отдыха. Стоит учесть, что зимой вдоль ЛЭП проходит всенародно любимая лыжная трасса, по которой все спускаются к Барнаулке, там же тренируются биатлонисты.

Эксперт полагает, что на этой территории имеет смысл, скорее, изыскивать место для спортивного лыжного комплекса. Ведь лыжный спорт — самый массовый в Сибири.

Станислав Зенков , почетный архитектор России. АКЗС.

Сначала нужен генплан

Архитектор говорит, что сначала должен быть утвержден генеральный план города. Потом разработан проект планировки на данный пойменный участок Барнаулки с учетом основных положений генплана, требований экологических и санитарных норм.

И только на основании утвержденного проекта планировки может осуществляться отвод (межевание) территории для какого-нибудь строительства.

Станислав Зенков,

почетный архитектор России:

Кроме водоохранных и прибрежных зон, ограничивающих степень урбанизации территории, прилегающей к водной артерии, следует разобраться с транспортной схемой города. Помню, что вдоль «пруда» по правому берегу Барнаулки генпланом предлагалась автодорога с выходом на шоссе Ленточный бор с устройством развязки в двух уровнях.

Искусственный участок в районе ул. Приречной. altayrealt.ru

Искусственный участок на Ковше

Между тем, чуть раньше, 27 июня, минприроды края объявило ещё один аукцион по созданию искусственного участка. Но уже на акватории Оби в границах улиц Промышленная, 4−6, Дамба берега Оби, 1−18 и Приречная, 1. Речь идет о частичной засыпке Ковша, отмечает «Банкфакс».

На этом участке тоже запланировано строительство, но менее масштабное — три многоэтажных жилых дома, набережная и другие объекты капстроительства, указано в документах аукциона.

Результаты аукциона подведут 29 июля 2019 года. Участок необходимо создать не позднее 31 декабря 2020 года, завершить стройку к 31 декабря 2022 года, также следует из документов. Как мы сообщали ранее, интерес к проекту проявляла СК «Сибирия».

Станислав Зенков. Ирина Пергаева , altapress.ru.

К проекту есть масса вопросов

Эту идею Станислав Зенков называет хорошей. Но занимаются ею, как он полагает, также преждевременно до утверждения нового генплана города. Кроме того, к этой зоне есть масса вопросов, говорит архитектор.

Надо определиться с функциональным назначением полуострова;

надо четко установить границы набережной , которые должны быть сохранены;

которые должны быть сохранены; следует получить заключение лаборатории русловых процессов России относительного того , как поведет себя Обь , если изменить очертание ее берегов. И с учетом того , что Барнаулка влияет на состояние береговой полосы Оби в месте впадения в нее;

как поведет себя Обь если изменить очертание ее берегов. И с учетом того что Барнаулка влияет на состояние береговой полосы Оби в месте впадения в нее; необходимо понять , следует ли «промывать» Ковш за счет превращения полуострова в остров.

Станислав Зенков,

почетный архитектор России:

Думаю, что нельзя спешить с этой территорией с учетом градостроительной ошибки по застройке ул. Приречной. Заткнули вид на реку в створе пр. Комсомольского и «слепили» высотки с «пластиной» жилого дома, разрушив силуэт застройки при въезде в город по новому мосту, перекрыли вид на старый город да и новую застройку, расположенную от Барнаулки до ул. Димитрова.

Район барнаульского «Ковша» ( план на 2017−2018 г.г.). архив СК «Сибирия»

«Надо отстаивать интересы горожан»

Архитектор полагает, что на этот участок есть достаточно ранее разработанных градостроительных решений, к реализации которых следует двигаться.

Станислав Зенков,

почетный архитектор России: