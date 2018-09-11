Барнаульские власти анонсировали полумилиардные инвестиции в туркластер. Что здесь не так?

Администрация Барнаула сообщает , что в 2018 году предприниматели вложат в развитие туркластера 422 млн рублей, что на 20% больше запланированного. Однако в списке представленных объектов есть странные позиции.

Информация размещена на сайте администрации Барнаула и дополнена на сайте управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Что должно появиться в барнаульском туркластере в 2018 году

Ресторан «Ясная поляна», ул. Л. Толстого , 30 ( компания «Бакалея»)

30 компания «Бакалея») Медицинский центр , ул. Пушкина , 70 ( ООО «Хелми»)

ул. Пушкина 70 ООО «Хелми») Реставрация здания по ул. Ползунова , 34а и приспособление к современному туристическому использованию ( «Алтайский медицинский институт последипломного образования»)

34а и приспособление к современному туристическому использованию «Алтайский медицинский институт последипломного образования») Кафе «Московский проспект», пр. Ленина , 22 ( ИП Якивчук И.М.)

22 ИП Якивчук И.М.) Проката туристического инвентаря Amaxtur , ул. Мало-Тобольская , 30 ( компания «Свои путешествия»)

ул. Мало-Тобольская 30 компания «Свои путешествия») «Пивоварня за стеклом» с проведением мастер-классов , ул. Максима Горького , 8 ( компания «ТрансИнвест»)

ул. Максима Горького 8 компания «ТрансИнвест») Парк-отель «HELIOPARK-Барнаул», ул. Дамба берега Оби , 55 ( компания «Дельта»)

55 компания «Дельта») Реконструкция гостиницы «Алтай», пр. Ленина , 24 ( компания «Госталт»).

Объекты туркластера. skyscrapercity.com

Инвесторы, с которыми заключили соглашения в 2017 году, продолжают работу по созданию туристических объектов. В их числе Сергей Корепанов, владелец компании «Алфит», который восстанавливает объект культурного наследия «Аптеку Крюгеръ», но еще далек от финала работ.

В этом году он был вынужден демонтировать часть стен и перекрытий здания, чтобы возвести для него металлический каркас для фиксации исторических элементов. Еще СК «Сибирия» реконструирует Старый базар. По данным паспорта, объект должны сдать в VI квартале 2018 года. Также создается парковочная система в торговом комплексе «7 континент».

Сколько частники потратили денег на туркластер

Всего частные инвесторы вложат в туркластер Барнаула 422 млн рублей вместо запланированных 331,4 млн. рублей. Это обеспечивает выполнение обязательств по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».

Часть объектов действительно включились в туркластер или готовятся к запуску. В их числе ресторан «Ясная поляна» с высокой русской кухней, прокат инвентаря на Мало-Тобольской, гостиница «Алтай» и другие.

Откроют ли Heliopark-Барнаул?

Altapress.ru не нашел подтверждения строительства «Пивоварни за стеклом» на ул. Горького, а также отеля Heliopark-Барнаул. Однако, по данным краевого управления по туризму, там уже возвели гостиничное здание, трансформаторную подстанцию, причал для маломерных судов. Первых гостей отель примет в 2018 году, сообщают чиновники.

Здание на ул. Дамба берега Оби , 55. skyscrapercity.com

Доски объявлений о недвижимости пишут, что объект построен в 2015 году. На территории есть пруд для рыбной ловли. Здание подходит для открытия ночного клуба, отеля или офиса серьезной компании. Собственник подыскивает арендатора.

В московском офисе Heliopark Hotels & Resorts опровергли свою причастность к отелю в Барнауле. Также эту информацию не подтвердила Татьяна Малышева, председатель алтайской региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» (занимается организацией деятельности гостиниц в Алтайском крае).