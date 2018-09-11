Барнаульские власти анонсировали полумилиардные инвестиции в туркластер. Что здесь не так?

Информация размещена на сайте администрации Барнаула и дополнена на сайте управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.
Что должно появиться в барнаульском туркластере в 2018 году
- Ресторан «Ясная поляна», ул. Л. Толстого, 30 (компания «Бакалея»)
- Медицинский центр, ул. Пушкина, 70 (ООО «Хелми»)
- Реставрация здания по ул. Ползунова, 34а и приспособление к современному туристическому использованию («Алтайский медицинский институт последипломного образования»)
- Кафе «Московский проспект», пр. Ленина, 22 (ИП Якивчук И.М.)
- Проката туристического инвентаря Amaxtur, ул. Мало-Тобольская, 30 (компания «Свои путешествия»)
- «Пивоварня за стеклом» с проведением мастер-классов, ул. Максима Горького, 8 (компания «ТрансИнвест»)
- Парк-отель «HELIOPARK-Барнаул», ул. Дамба берега Оби, 55 (компания «Дельта»)
- Реконструкция гостиницы «Алтай», пр. Ленина, 24 (компания «Госталт»).
Инвесторы, с которыми заключили соглашения в 2017 году, продолжают работу по созданию туристических объектов. В их числе Сергей Корепанов, владелец компании «Алфит», который восстанавливает объект культурного наследия «Аптеку Крюгеръ», но еще далек от финала работ.
В этом году он был вынужден демонтировать часть стен и перекрытий здания, чтобы возвести для него металлический каркас для фиксации исторических элементов. Еще СК «Сибирия» реконструирует Старый базар. По данным паспорта, объект должны сдать в VI квартале 2018 года. Также создается парковочная система в торговом комплексе «7 континент».
Сколько частники потратили денег на туркластер
Всего частные инвесторы вложат в туркластер Барнаула 422 млн рублей вместо запланированных 331,4 млн. рублей. Это обеспечивает выполнение обязательств по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».
Часть объектов действительно включились в туркластер или готовятся к запуску. В их числе ресторан «Ясная поляна» с высокой русской кухней, прокат инвентаря на Мало-Тобольской, гостиница «Алтай» и другие.
Откроют ли Heliopark-Барнаул?
Altapress.ru не нашел подтверждения строительства «Пивоварни за стеклом» на ул. Горького, а также отеля Heliopark-Барнаул. Однако, по данным краевого управления по туризму, там уже возвели гостиничное здание, трансформаторную подстанцию, причал для маломерных судов. Первых гостей отель примет в 2018 году, сообщают чиновники.
Доски объявлений о недвижимости пишут, что объект построен в 2015 году. На территории есть пруд для рыбной ловли. Здание подходит для открытия ночного клуба, отеля или офиса серьезной компании. Собственник подыскивает арендатора.
В московском офисе Heliopark Hotels & Resorts опровергли свою причастность к отелю в Барнауле. Также эту информацию не подтвердила Татьяна Малышева, председатель алтайской региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» (занимается организацией деятельности гостиниц в Алтайском крае).