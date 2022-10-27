По цене апартаментов в Италии: сравниваем стоимость квартир в Барнауле и Европе

Редакция altapress.ru решила выяснить, можно ли на эти деньги купить недвижимость за рубежом.
Скромная частично меблированная квартира в Испании (город Аликанте) площадью 64 кв. м обойдется в 3,6 млн. До ближайшего пляжа — 3 км.
Квартира с видом на море в туристическом центре Черногории — городе Будва площадью 42 кв. м стоит чуть больше 3,5 млн рублей.
В Италии (Калабрия) продается таунхаус за 3,8 млн руб, 50 кв. м, полностью оборудован мебелью и бытовой техникой, до моря 1,5 км.
В Кипре стоят сопоставимо недвижимости в Барнауле. Стоимость студий в строящихся домах начинается от 1,7 млн рублей. За 3,8 млн можно легко найти вариант на любой вкус. Например, двухкомнатная квартира в новостройке площадью 66 кв. м продается за 3,5 млн.
В Германии в центре исторической части города город Ашерслебен продается дом площадью 80 кв.м. Стоимость — 3 млн.
Справка:
Средняя цена на 1-комн. квартиру 2,98 млн рублей.
Средняя цена на 2-комн. квартиру 4 млн рублей.
Средняя цена на 3-комн. Квартиру 5,35 млн рублей.