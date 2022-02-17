Почем нокаут для кошелька: в Барнауле сдаются элитные квартиры для очень обеспеченных арендаторов

Средняя стоимость аренды жилья в краевой столице установилась на отметке 20 тыс. рублей в месяц. Об этом говорят цифры статистики портала Naydidom.com. При этом, можно снять как недорогую «однушку» за 8 тыс. рублей, так и нечто попросторнее за куда более внушительные деньги. Во сколько обойдется аренда самых дорогих и элитных квартир — altapress.ru нашел тройку лидеров, способных нокаутировать любой «неподготовленный» кошелек.

Квартира не для домашних животных

Начнем с самого «демократичного» предложения за 45 тыс. рублей в месяц.

Двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м расположена в доме на ул. Новгородская, 34. По соседству с ним раскинулась «зеленая» зона отдыха — парк «Лесная сказка».

Квартира находится на шестом этаже не очень новой десятиэтажки. По словам арендодателя, в ней есть все необходимое — мебель, посуда, техника (холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, водонагреватель, телевизор) и даже постельное белье.

Залог за съемную недвижимость составит 22,5 тыс. рублей. Квартиру готовы сдать семье с детьми, но есть одно важное ограничение.

«Без домашних животных», — подчеркивает автор объявления.

Квартиросъемщикам обещают индивидуальный подход. Владелец недвижимости готов рассмотреть любые варианты, в том числе аренду «жилых квадратов» на короткий срок.

Квартира на берегу Ковша

Средний вариант предложил пользователь «Авито» по имени Евгений Дантесович. Он сдает свою «трешку» площадью 96 кв. м за 55 тыс. рублей в месяц. Залог — 27,5 тыс. рублей.

На берегу Ковша в Барнауле продается квартира за 10 млн рублей. «Авито». На берегу Ковша в Барнауле продается квартира за 10 млн рублей. «Авито». На берегу Ковша в Барнауле продается квартира за 10 млн рублей. «Авито».

Квартира находится в ЖК «Новая пристань», построенном на берегу еще не осушенного Барнаульского ковша. Altapress.ru не раз писал как о самом водном объекте, так и о скандале, разразившемся вокруг него.

Ранее владелец пытался продать свою недвижимость. Квартиру выставили на том же сайте за 10 млн рублей.

Интерьер квартиры можно отнести к японскому стилю. Его главные черты — минимализм и прагматизм обстановки. Из данной концепции выбивается синий диван с ярко-желтыми подушками. Вероятно, он выступает своеобразной изюминкой, данью комфорту, ради которого можно пренебречь даже стилистическим совершенством.

Элитные хоромы с сауной

Возглавляет тройку лидеров элитная четырехкомнатная квартира в доме в пер. Геблера, 31/102. Она расположилась на одном из верхних этажей (15-м из 16-ти), откуда открывается панорамный вид на город. Стоимость аренды в квартире составляет 100 тыс. рублей. Залог — 200 тыс. рублей.

Жилой дом в пер. Геблера , 31/102. Google. Карты.

Площадь квартиры 150 кв. м. В ней много места. Помимо комнат есть сауна и две уборные. Вдобавок «жилые квадраты» обставлены новой мебелью и укомплектованы всей необходимой техникой.

Хозяйка готова сдать недвижимость в аренду на длительный срок и только порядочной семьей.