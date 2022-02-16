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Недвижимость

В Барнауле продается русская изба с теплыми полами и европейской кухней за полмиллиона рублей

В краевой столице выставили на продажу комплекс, состоящий из коттеджа, бани и гаража. Он построен неподалеку от лесного массива на ул. Лесная в поселке Лесной. Стоимость недвижимости — 18,5 млн рублей.

В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
"Авито".

Центральное место жилого комплекса занимает двухэтажный деревянный дом, построенный из бревен диаметром 30 см. Его площадь составляет 190 кв. м. Коттедж выполнен в русском архитектурном стиле с соблюдением классических методов возведения подобной недвижимости.

На первом этаже избы разместились большая кухня-гостиная, гардероб, рабочий кабинет, современная уборная, кладовая и котельная с выходом в подвал. На втором уровне — три спальни и еще одна уборная.

В коттедж проведено отопление и система «теплый пол». Он оснащен практически всей необходимой сантехникой.

«Дом внутри полностью готов к проживанию», — сказано в опубликованном на «Авито» объявлении.

В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
«Авито».
В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
«Авито».
В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
«Авито».

Кухонная зона оборудована мебелью и техникой европейского производства, изготовленными фирмой Lorena. По словам автора, кухня обошлась владельцу коттеджа в 500 тыс. рублей.

На участке 25 соток также построена бревенчатая баня, которую можно использовать как полноценный гостевой дом. Помимо парилки и мойки в нем есть прихожая, кухня и комната отдыха.

В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
В Барнауле за 18,5 млн рублей продается классическая русская изба.
«Авито».

«Пользоваться и жить можно летом и зимой», — поясняет владелец.

Вдобавок на территории коттеджа построен большой двухэтажный гараж для двух автомобилей с подсобкой и полуподвалом.

«На участке сосны, высажен яблоневый сад. Своя скважина с насосом», — отмечает автор объявления.

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