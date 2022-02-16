В Барнауле продается русская изба с теплыми полами и европейской кухней за полмиллиона рублей

Центральное место жилого комплекса занимает двухэтажный деревянный дом, построенный из бревен диаметром 30 см. Его площадь составляет 190 кв. м. Коттедж выполнен в русском архитектурном стиле с соблюдением классических методов возведения подобной недвижимости.
На первом этаже избы разместились большая кухня-гостиная, гардероб, рабочий кабинет, современная уборная, кладовая и котельная с выходом в подвал. На втором уровне — три спальни и еще одна уборная.
В коттедж проведено отопление и система «теплый пол». Он оснащен практически всей необходимой сантехникой.
«Дом внутри полностью готов к проживанию», — сказано в опубликованном на «Авито» объявлении.
Кухонная зона оборудована мебелью и техникой европейского производства, изготовленными фирмой Lorena. По словам автора, кухня обошлась владельцу коттеджа в 500 тыс. рублей.
На участке 25 соток также построена бревенчатая баня, которую можно использовать как полноценный гостевой дом. Помимо парилки и мойки в нем есть прихожая, кухня и комната отдыха.
«Пользоваться и жить можно летом и зимой», — поясняет владелец.
Вдобавок на территории коттеджа построен большой двухэтажный гараж для двух автомобилей с подсобкой и полуподвалом.
«На участке сосны, высажен яблоневый сад. Своя скважина с насосом», — отмечает автор объявления.