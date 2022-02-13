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Недвижимость

В ближайшем пригороде Барнаула за 6 млн рублей продается уютное гнездышко а-ля «инь-янь»

Коттедж, выставленный на продажу на сайте «Циан», построен в поселке «Лосихин остров». Его общая площадь составляет 150 кв. м. Размер участка под ним — 8 соток. Недвижимость отличается необычным цветовым решением — стены коттеджа выполнены в черно-белых тонах.

В пригороде Барнаула за 6 млн рублей продается коттедж а-ля "Инь-Ян".
В пригороде Барнаула за 6 млн рублей продается коттедж а-ля "Инь-Ян".
"Циан".

Фасад дома сделан из керамического кирпича двух цветов — черного и белого. Кровля покрыта черепицей.

Коттедж не выглядит мрачным. Наоборот, он кажется довольно ярким, особенно на фоне зимнего пейзажа. Визуально недвижимость довольно гармоничная. Вероятно, эффект был достигнут благодаря четким линиям и умелому сочетанию контрастных оттенков.

В пригороде Барнаула за 6 млн рублей продается коттедж а-ля &quot;Инь-Ян&quot;.
В пригороде Барнаула за 6 млн рублей продается коттедж а-ля «Инь-Ян».
«Циан».

По словам автора объявления, чистейший воздух и красота природы будут для новых владельцев прекрасными соседями.

«Дом с полноценными двумя этажами станет вашим уютным гнездышком», — сказано в тексте.

На первом этаже черно-белого дома разместились большая кухня-гостиная, спальня и уборная. Для котельной выделено отдельное помещение. На втором находятся три комнаты и санузел.

Окна второго уровня украшены витражами. Полы в коттедже теплые.

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