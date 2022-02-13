В ближайшем пригороде Барнаула за 6 млн рублей продается уютное гнездышко а-ля «инь-янь»

Фасад дома сделан из керамического кирпича двух цветов — черного и белого. Кровля покрыта черепицей.
Коттедж не выглядит мрачным. Наоборот, он кажется довольно ярким, особенно на фоне зимнего пейзажа. Визуально недвижимость довольно гармоничная. Вероятно, эффект был достигнут благодаря четким линиям и умелому сочетанию контрастных оттенков.
По словам автора объявления, чистейший воздух и красота природы будут для новых владельцев прекрасными соседями.
«Дом с полноценными двумя этажами станет вашим уютным гнездышком», — сказано в тексте.
На первом этаже черно-белого дома разместились большая кухня-гостиная, спальня и уборная. Для котельной выделено отдельное помещение. На втором находятся три комнаты и санузел.
Окна второго уровня украшены витражами. Полы в коттедже теплые.