В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается сибирское шале с приставкой «эко»

Современный коттедж из деревянного бруса на днях выставили на продажу на сайте «Авито». Недвижимость площадью 157 кв. м находится в селе Фирсово на ул. Лесная, 14. Это живописное экологически чистое место частично утопает в лесу. Стоит особняк 25 млн рублей, или 159,2 тыс. рублей за кв. м.

В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается особняк из деревянного бруса в стиле шале.

Коттедж в стиле шале построили в 2020 году. Для возведения дома использовали один из самых экологичных материалов — деревянный брус естественной сушки.

Внутри коттеджа проложены все необходимые коммуникации, в том числе отопление и система «теплый пол». Сети водопровода сделаны из медных труб.

В доме три спальни, кухня и огромный зал с большими окнами. В дополнение к основному жилью на участке площадью 15 соток построены кухня-гостиная и баня, а также беседка с зоной для мангала и гараж.

В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается особняк из деревянного бруса в стиле шале. «Авито».

Все объекты недвижимости на участке обставлены мебелью и оснащены современной техникой.