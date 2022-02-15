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Недвижимость

В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается сибирское шале с приставкой «эко»

Современный коттедж из деревянного бруса на днях выставили на продажу на сайте «Авито». Недвижимость площадью 157 кв. м находится в селе Фирсово на ул. Лесная, 14. Это живописное экологически чистое место частично утопает в лесу. Стоит особняк 25 млн рублей, или 159,2 тыс. рублей за кв. м.

В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается особняк из деревянного бруса в стиле шале.
В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается особняк из деревянного бруса в стиле шале.
"Авито".

Коттедж в стиле шале построили в 2020 году. Для возведения дома использовали один из самых экологичных материалов — деревянный брус естественной сушки.

Внутри коттеджа проложены все необходимые коммуникации, в том числе отопление и система «теплый пол». Сети водопровода сделаны из медных труб.

В доме три спальни, кухня и огромный зал с большими окнами. В дополнение к основному жилью на участке площадью 15 соток построены кухня-гостиная и баня, а также беседка с зоной для мангала и гараж.

В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается особняк из деревянного бруса в стиле шале.
В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается особняк из деревянного бруса в стиле шале.
«Авито».

Все объекты недвижимости на участке обставлены мебелью и оснащены современной техникой.

«Хорошая, скоростная дорога до Барнаула — 15 минут до центра. Хорошие соседи», — резюмирует автор объявления.

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