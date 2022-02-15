В пригороде Барнаула за 25 млн рублей продается сибирское шале с приставкой «эко»

Коттедж в стиле шале построили в 2020 году. Для возведения дома использовали один из самых экологичных материалов — деревянный брус естественной сушки.
Внутри коттеджа проложены все необходимые коммуникации, в том числе отопление и система «теплый пол». Сети водопровода сделаны из медных труб.
В доме три спальни, кухня и огромный зал с большими окнами. В дополнение к основному жилью на участке площадью 15 соток построены кухня-гостиная и баня, а также беседка с зоной для мангала и гараж.
Все объекты недвижимости на участке обставлены мебелью и оснащены современной техникой.
«Хорошая, скоростная дорога до Барнаула — 15 минут до центра. Хорошие соседи», — резюмирует автор объявления.