Розы в кремовой «обертке». Во сколько в Барнауле обойдется «уголок романтики», созданный в доме 50-х годов

По словам автора объявления, опубликованного на «Авито», квартира светлая и очень уютная. Дополнительным источником освещения выступают увеличенные оконные проемы. Как отмечается в тексте, все изменения узаконены.
В квартире три изолированные комнаты, объединенные лишь общими чертами интерьера в романтическом стиле. Для него характерны цветочные мотивы, мягкие материалы, пастельные тона, ажурная резьба и т.д.
Все это представлено в квартире. Стены и мебель украшают монохромные цветочные принты, стены кремовых и благородных серых оттенков. В качестве ярких акцентов выступает текстиль на окнах и мебели, а также аксессуары.
Как отмечается в объявлении, большая часть обстановки, как и парковочное место во дворе, входят в стоимость недвижимости. Хозяйка намерена забрать лишь шкаф и диванчик, который сейчас находится в гостиной.
Дополнительно можно приобрести гараж, стоящий неподалеку от дома.
«Рядом расположены магазины, детский сад, школа, зеленый сквер, Молодежный театр, вузы», — сказано в тексте на «Авито».
Стоимость недвижимости составляет 96,7 тыс. рублей за кв. м, или 7,3 млн рублей.