Розы в кремовой «обертке». Во сколько в Барнауле обойдется «уголок романтики», созданный в доме 50-х годов

Рынок вторичного жилья пополнился свежим предложением. Это квартира, расположенная на втором этаже кирпичного дома 1958 года постройки на пр. Ленина, 83. Площадь «трешки» составляет 75,5 кв. м. В ней сделана индивидуальная планировка и выполнен дизайнерский ремонт.

В центре Барнаула выставили на продажу квартиру в романтическом стиле.

По словам автора объявления, опубликованного на «Авито», квартира светлая и очень уютная. Дополнительным источником освещения выступают увеличенные оконные проемы. Как отмечается в тексте, все изменения узаконены.

В квартире три изолированные комнаты, объединенные лишь общими чертами интерьера в романтическом стиле. Для него характерны цветочные мотивы, мягкие материалы, пастельные тона, ажурная резьба и т.д.

Все это представлено в квартире. Стены и мебель украшают монохромные цветочные принты, стены кремовых и благородных серых оттенков. В качестве ярких акцентов выступает текстиль на окнах и мебели, а также аксессуары.

В центре Барнаула выставили на продажу квартиру в романтическом стиле. «Авито».

Как отмечается в объявлении, большая часть обстановки, как и парковочное место во дворе, входят в стоимость недвижимости. Хозяйка намерена забрать лишь шкаф и диванчик, который сейчас находится в гостиной.

Дополнительно можно приобрести гараж, стоящий неподалеку от дома.

«Рядом расположены магазины, детский сад, школа, зеленый сквер, Молодежный театр, вузы», — сказано в тексте на «Авито».

Стоимость недвижимости составляет 96,7 тыс. рублей за кв. м, или 7,3 млн рублей.