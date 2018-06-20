Под Барнаулом за 14 млн рублей продают коттедж с хамамом, бассейном и круглой кроватью

В поселке под Барнаулом за 14 млн рублей продают четырехэтажный коттедж площадью 300 квадратных метров. Внутри есть хамам и круглая кровать, пишет "Недвижимость Алтай".
Под Барнаулом продают коттедж с хамамом и круглой кроватью. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с хамамом и круглой кроватью. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с хамамом и круглой кроватью. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с хамамом и круглой кроватью. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с хамамом и круглой кроватью. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж с хамамом и круглой кроватью. Фото : realtai.ru.
В объявлении указано, что в коттедже сделан ремонт и есть вся необходимая бытовая техника.
В доме есть спальня с круглой кожаной кроватью. Также в доме есть три санузла, кухня-гостиная, дополнительные спальные комнаты, в одной из которых находится встроенный сейф. Кроме того, в коттедже предусмотрены холодильная комната со стеллажами, хамам и инфракрасная кабина.
На участке есть комната для отдыха с витражным остеклением и бассейном. Рядом находятся лес и река.
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