В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru.

Трехэтажное здание находится в Ленинском районе. Внутри есть 6 комнат, а также кухня-гостиная, каминный зал, два санузла, ванная комната с джакузи и душевой кабиной.

Также в доме расположен спортивный зал с зеркалом, тренажерами и пилоном для занятий стрип-пластикой.