Недвижимость

В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой

Сегодня, 19:27.
Недвижимость

В Барнауле за 9,9 млн рублей продают коттедж площадью 460 квадратных метров. Внутри есть зал для занятий стрип-пластикой, сообщает "Недвижимость Алтай".

Трехэтажное здание находится в Ленинском районе. Внутри есть 6 комнат, а также кухня-гостиная, каминный зал, два санузла, ванная комната с джакузи и душевой кабиной.

Также в доме расположен спортивный зал с зеркалом, тренажерами и пилоном для занятий стрип-пластикой.

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