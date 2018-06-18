В Барнауле за 9,9 млн рублей продают коттедж площадью 460 квадратных метров. Внутри есть зал для занятий стрип-пластикой, сообщает "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с залом для занятий стрип-пластикой. Фото : realtai.ru.
Трехэтажное здание находится в Ленинском районе. Внутри есть 6 комнат, а также кухня-гостиная, каминный зал, два санузла, ванная комната с джакузи и душевой кабиной.
Также в доме расположен спортивный зал с зеркалом, тренажерами и пилоном для занятий стрип-пластикой.
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