В Барнауле продают 3-комнатную квартиру площадью 100 квадратных метров, выполненную в скандинавском стиле. В квартире установлены системы "мироклимат" и "умный дом", сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
Квартира располагается недалеко от ТРЦ "Пионер".
В помещении установлены охранно-пожарная сигнализация и система домашнего кинотеатра. В квартире также есть кухня-гостиная с камином, две спальные комнаты, балкон, два санузла с душем и джакузи, гардеробная.
Цена квартиры — 6,5 млн рублей.
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