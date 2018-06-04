В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают "умную" квартиру в скандинавском стиле. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".

Квартира располагается недалеко от ТРЦ "Пионер".

В помещении установлены охранно-пожарная сигнализация и система домашнего кинотеатра. В квартире также есть кухня-гостиная с камином, две спальные комнаты, балкон, два санузла с душем и джакузи, гардеробная.

Цена квартиры — 6,5 млн рублей.