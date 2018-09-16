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Под Барнаулом продают коттедж с 16 камерами видеонаблюдения и статуями для камина

В поселке под Барнаулом на продажу выставили двухэтажный коттедж-дача площадью 170 кв. метров, сообщает «Недвижимость.Алтай».

Коттедж под Барнаулом.
Коттедж под Барнаулом.
realtai.ru.

На первом уровне гостевого дома находится кухня-гостиная, санузел, душ и баня, котельная, стеклянная веранда с камином. По словам продавца, для камина есть статуи в виде дракона из цельного мрамора ручной работы.

На втором этаже располагается санузел, комната площадью 80 квадратов, балкон. На участке есть двухэтажный гараж, второй этаж которого можно оборудовать под жилую комнату.

Участок огорожен по всему периметру, расставлено 16 камер видеонаблюдения. На территории есть бассейн, качели, лежаки, беседка.

Стоимость объекта — 5 млн рублей.

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