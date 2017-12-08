Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение. Фото : realtai.ru.

Общая площадь дома составляет почти 250 квадратных метров. Он сделан по уникальной технологии монолитного строительства. Здание отличается высокой прочностью, долговечностью и энергоэффективностью. Сообщается, что коттедж способен выдержать землетрясение в 9 баллов.

На первом этаже находятся прихожая, гардеробная, санузел, котельная, гостиная-столовая, кухня, веранда с мангалом. На втором этаже — три спальни, рабочий кабинет, санузел, ванная с сауной и другая большая комната.

Площадь участка — 20 соток. Там есть подвал для хранения овощей, три теплицы. Также на территории построили баню из кедра. В ней есть комната отдыха с барбекю, санузел, душевая, парная, бассейн-купель.