Под Барнаулом продают коттедж, способный выдержать 9-балльное землетрясение

В поселке недалеко от Барнаула продают сейсмоустойчивый двухэтажный коттедж. Коттедж продают за 17 млн 800 тыс. рублей, сообщает "Недвижимость Алтай".
Общая площадь дома составляет почти 250 квадратных метров. Он сделан по уникальной технологии монолитного строительства. Здание отличается высокой прочностью, долговечностью и энергоэффективностью. Сообщается, что коттедж способен выдержать землетрясение в 9 баллов.
На первом этаже находятся прихожая, гардеробная, санузел, котельная, гостиная-столовая, кухня, веранда с мангалом. На втором этаже — три спальни, рабочий кабинет, санузел, ванная с сауной и другая большая комната.
Площадь участка — 20 соток. Там есть подвал для хранения овощей, три теплицы. Также на территории построили баню из кедра. В ней есть комната отдыха с барбекю, санузел, душевая, парная, бассейн-купель.
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