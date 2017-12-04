В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с зимним садом и дизайнерским ремонтом

В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul. В Барнауле продают квартиру с зимним садом. Фото : ww.avito.ru/barnaul.

Как сообщает продавец, в квартире сделан дизайнерский ремонт. Окна выходят на две стороны: три спальни - на восток, зал и кухня на запад, поэтому солнце есть целый день.

В квартире две полноценных ванных комнаты, оборудованных мебелью, теплыми полами и водонагревателями. Также теплые полы установлены в коридоре, на кухне и лоджии. Одна лоджия присоединена к залу и используется как зимний сад, вторая - отдельная, длиной семь метров. В квартире также есть два кондиционера.

Кухонный гарнитур оснащен многочисленной встраиваемой техникой: холодильником, морозильной камерой, духовым шкафом, электрической независимой варочной панелью, вытяжкой, посудомоечной машиной, водонагревателем. Вся техника импортного производства.

Во всей квартире качественные напольные покрытия (паркет, ламинат, плитка), дизайнерские межкомнатные двери, натяжные потолки, два встроенных шкафа. Есть гардеробная и отдельная прихожая, где можно оставлять уличную обувь.

Лифты,подъезд и территория микрорайона оборудована видеонаблюдением и находится под охраной.

В шаговой доступности находится детский сад, парк "Лесная сказка", школа Алексея Смертина, крупные торговые центры "Весна", "Огни", рядом расположена новая баскетбольная площадка, удобная транспортная развязка.

Общая площадь квартиры составляет 150 кв. м, площадь кухни 16 кв. м. Цена 12,9 млн рублей. Реальному покупателю обещают торг.