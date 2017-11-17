Под Барнаулом продают особняк из кедра с собственным пляжем. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают особняк из кедра с собственным пляжем. Фото : realtai.ru. Под Барнаулом продают особняк из кедра с собственным пляжем. Фото : realtai.ru.

Дом из кедра имеет площадь 380 квадратных метров. Сообщается, что дерево обработали вручную. В здание проведен газ и коммуникации, здесь есть собственная скважина глубиной 60 метров.

На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная, кабинет и санузел. На втором — три комнаты, санузел, гардеробная. В доме есть гараж.

Площадь участка — 10 соток. Он находится в бору, на берегу Барнаулки. Есть выход к воде. Там можно сделать собственный пляж.

На территории участка располагаются баня с беседкой из кедра и второй гараж.