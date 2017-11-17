В поселке под Барнаулом продают трехэтажный коттедж с местом под пляж, сообщает сайт "Недвижимость Алтай". Коттедж продают за 20 млн рублей.
Под Барнаулом продают особняк из кедра с собственным пляжем. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают особняк из кедра с собственным пляжем. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают особняк из кедра с собственным пляжем. Фото : realtai.ru.
Дом из кедра имеет площадь 380 квадратных метров. Сообщается, что дерево обработали вручную. В здание проведен газ и коммуникации, здесь есть собственная скважина глубиной 60 метров.
На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная, кабинет и санузел. На втором — три комнаты, санузел, гардеробная. В доме есть гараж.
Площадь участка — 10 соток. Он находится в бору, на берегу Барнаулки. Есть выход к воде. Там можно сделать собственный пляж.
На территории участка располагаются баня с беседкой из кедра и второй гараж.
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